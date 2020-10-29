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Надежда Скардино стала 1000-й представительницей спорта, подписавшейся против насилия и фальсификаций

29.10.2020 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино подписала письмо деятелей спорта против насилия и фальсификаций в Беларуси.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Спортсмены призывают признать выборы 9 августа недействительными, освободить политзаключенных, остановить насилие, провести расследование действий силовых структур и оказать помощь всем пострадавшим во время акций протестов.

Это письмо подписали уже 1000 человек. В их числе — многие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Ольга Барабанщикова, Геннадий Тумилович, Сергей Штанюк, Наталья Зверева, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.

Отметим, что ряд подписантов уже лишились своих зарплат и стипендий.

 
 
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Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино подписала письмо деятелей спорта против насилия и фальсификаций в Беларуси.
 
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