ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Могилевчанин, бросивший в окно дома пожилой пары взрывное устройство и ударивший хозяина ножом, признан невменяемым

29.10.2020 12:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как сообщает Следственный комитет Беларуси, в Могилеве завершено расследование уголовного дела о покушении на пожилую супружескую пару.



19 мая 60-летний мужчина забрался во двор одного из частных домов Могилева. В окно он бросил самодельное взрывное устройство, а крыльцо дома облил бензином, который принес с собой, и поджег. Когда 68-летний хозяин выбежал на улицу и стал тушить пожар, злоумышленник нанес ему два ножевых ранения.

Несмотря на это, мужчина смог отбиться от нападавшего и удерживал его до приезда правоохранителей.

Те выяснили, что напавший на пожилую пару давно ведет себя неадекватно. Об этом рассказали в ходе опросов его родственники и соседи. Мужчина проявлял признаки агрессии, страдал от мании преследования, ему казалось, что окружающие настроены к нему враждебно и хотят лишить его имущества и других благ.

Эксперты пришли к заключению, что нападавший страдает формой бредового расстройства. В момент совершения преступления он не контролировал свои действия и не осознавал опасность, которую несет людям.

В отношении него применят принудительное лечение. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает Следственный комитет Беларуси, в Могилеве завершено расследование уголовного дела о покушении на пожилую супружескую пару.
 
Новости дня
Новости разные
 
Amnesty International - Лукашенко: прекратите насилие, весь мир наблюдает, людям не всё равно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика