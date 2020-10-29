Amnesty International - Лукашенко: прекратите насилие, весь мир наблюдает, людям не всё равно









Сбор подписей под этим обращением был начат накануне президентских выборов в Беларуси, которые прошли 9 августа и которые были отмечены нарушениями прав протестующих. По мере усиления репрессий в отношении мирных демонстрантов петицию подписали десятки тысяч человек из 184 страны.





«Когда мы начали эту кампанию ещё в июле, мы не могли предвидеть, насколько масштабным и жестоким будет преследование мирных протестующих. Белорусские власти бьют печальный рекорд, преследуя критиков и политических оппонентов, арестовывая тысячи людей и ведя кампанию запугивания, пыток и других видов жестокого обращения, которая продолжается до сих пор.





Всего пару недель назад заместитель министра внутренних дел пригрозил применить огнестрельное оружие против протестующих», – заявила Аиша Джанг, старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси.





Она добавила: «Почти двести тысяч подписей, которые мы собрали, дают чёткий сигнал белорусским властям: прекратите насилие, весь мир наблюдает, людям не всё равно. Мы продолжим требовать ответственности за убийства мирных демонстрантов силами безопасности Беларуси, неизбирательное задержание мирных демонстрантов, пытки задержанных и аресты лидеров оппозиции»





«Систематическая кампания запугивания и террора, проводимая против мирных демонстрантов в Беларуси, должна быть немедленно прекращена. Все нарушения прав человека, совершаемые белорусскими властями в отношении протестующих, должны расследоваться, а все подозреваемые в таких нарушениях должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международными стандартами справедливого судебного разбирательства. Кроме того, абсолютно необходимо, чтобы всех сотрудников силовых органов можно было легко идентифицировать и чтобы незаконная практика использования людей в штатском и на автомобилях без опознавательных знаков для задержания и избиения протестующих была немедленно прекращена», – потребовала Джанг.





О сборе подписей под петицией к белорусским властям было объявлено 27 июля, на заключительном этапе президентской гонки в стране. К тому времени сотрудники правоохранительных органов задержали уже сотни человек. Ведущие деятели оппозиции и потенциальные кандидаты в президенты Виктор Бабарико и Сергей Тихановский были арестованы по ложным уголовным обвинениям. В дальнейшем последовали аресты по политическим мотивам других оппозиционеров.





В дни после выборов сотни тысяч белорусов вышли на улицы, чтобы оспорить официальные результаты выборов. Они были встречены с применением грубой и неизбирательной силы. По меньшей мере шесть протестующих погибли, тысячи были задержаны, сотни подверглись пыткам.





Белорусский народ продолжает акции протеста по стране, еженедельно задерживаются сотни человек. На протяжении всего этого времени в социальных сетях и благодаря независимым СМИ появляются шокирующие кадры продолжающегося насилия в отношении протестующих.