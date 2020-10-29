Герасименя: на Олимпиаде могли бы выступить под нейтральным флагом

















РБК . "Под красно-белым мы точно не сможем. Мы отправили письмо в МОК, чтобы рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются спортсмены в нашей стране", — сказала Герасименя в интервью





По ее словам, Фонд будет делать все, "чтобы белорусские спортсмены смогли выступать на соревнованиях вне зависимости от политических взглядов".





Возвращаться в Беларусь она пока не рискует, опасается ареста. Призналась, что не планировала идти в политику, хотела лишь "заниматься своим любимым делом, тренировать детей".





"Но на данный момент у меня этой возможности нет. Нас вынуждают выходить на улицы, заниматься политикой", — сказала она.





Герасименя верит, что ситуация вскоре разрешится, и через несколько месяцев она будет дома.





Спортсменка неоднократно принимала участие в протестных акциях, напрямую обращалась в эфире Еврорадио к Александру Лукашенко с просьбой услышать людей. В середине октября стала известно, что Герасименя уехала из Беларуси.