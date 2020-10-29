Не было бы счастья... Волнения на валютном рынке спасли белорусские банки от убытков

Весьма хорошо заработал крупнейший банк страны — Беларусбанк. Его чистый доход по операциям с валютой вырос за рассматриваемый период в 2 раза и достиг 174,97 млн. рублей.





Белагропромбанк увеличил данный доход в 3,2 раза — до 55,7 млн. рублей, Белинвестбанк — в 1,7 раза — до 29,2 млн. рублей. Но из крупных государственных банков больше всего поднялся Банк развития, у которого данный доход увеличился аж в 18 раз (до 41,4 млн. рублей).





Белорусские банки с российским капиталом также хорошо заработали. В частности, БПС-Сбербанк сумел получить чистый доход по операциям с валютой в размере 89,98 млн. рублей, хотя за аналогичный период прошлого года по данной статье он имел убыток в размере 11,6 млн. рублей.





В 4,7 раза увеличился данный доход у Банка БелВЭБ, достигший 42,6 млн. рублей, в 2 раза — у Альфа-Банка (до 72,5 млн. рублей), в 1,8 раза — у Белгазпромбанка (до 34,4 млн. рублей). Исключением стал Банк ВТБ, чистый доход которого по валютным операциям снизился в 5 раз — до 1,45 млн. рублей.





У Приорбанка данная прибыль увеличилась всего в 1,7 раза и достигла 71,1 млн. рублей. А у крупнейшего белорусского частного банка — МТБанка — параметр вырос в 1,6 раза и составил 21,1 млн. рублей.





В целом прирост прибыли по операциям с иностранной валютой у ряда коммерческих банков превысил всю их чистую прибыль за три квартала текущего года, поэтому без преувеличения можно сказать, что волнения на валютном рынке РБ в текущем году спасли многие банки от убытков. Для кого-то нет худа без добра.





При этом чистая прибыль у большинства банков, все же сократилась. В частности, у Беларусбанка она снизилась на 23,8% — до 248,7 млн. рублей. Это рекордное значение среди банков страны. На втором месте по величине чистой прибыли по итогам трех кварталов текущего года оказался Банк развития, у которого она уменьшилась на 16,3% — до 143,1 млн. рублей.





Но были банки, нарастившие чистую прибыль. В частности, это удалось сделать Альфа-Банку, у которого данный показатель увеличился на 43,1% и достиг 79,7 млн. рублей. Он даже обошел Приорбанк, чистая прибыль которого снизилась на 29,5% — до 76,4 млн. рублей.