Разработчикам Cyberpunk 2077 начали угрожать после очередного переноса игры

Источник материала: Onliner

На днях польская студия CD Projekt RED сообщила об очередном переносе релиза одной из самых ожидаемых игр года — Cyberpunk 2077. Игру отложили всего на три недели, но некоторые пользователи серьезно разозлились. Настолько, что стали угрожать сотрудникам компании, передает Forbes.

Старший геймдизайнер Анджей Завадски опубликовал в своем Twitter несколько сообщений, которые получили специалисты CD Projekt RED. Они содержат угрозы: «Я знаю, где ты живешь — выпускай игру, или тебе конец», «Выпусти Cyberpunk или я не отстану от тебя и твоей семьи» и так далее. По словам геймдизайнера, это еще весьма нейтральный тон — были сообщения и намного хуже. Завадски отметил, что понимает недовольство игроков из-за переноса Cyberpunk 2077 и их желание высказаться по этому поводу, но подобные сообщения назвал неприемлемыми.

This is one of the mildest messages some of us got. There were far, FAR worse. Every single one is being reported. We will not let it go through.

Do not treat it lightly. Do not ignore it. It is serious.

That said, I'm off TT for couple of days. Take care. #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/Z80HHWADqU — Andrzej Zawadzki (@ZawAndy) October 28, 2020

Также стала известна причина переноса игры уже после того, как ее сдали «на золото». Оказалось, что с версиями для компьютеров и приставок нового поколения все в порядке. Но на PlayStation 4 и Xbox One не все гладко, и за оставшееся время игру должны лучше оптимизировать для этих консолей.