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Разработчикам Cyberpunk 2077 начали угрожать после очередного переноса игры
Источник материала: Onliner
На днях польская студия CD Projekt RED сообщила об очередном переносе релиза одной из самых ожидаемых игр года — Cyberpunk 2077. Игру отложили всего на три недели, но некоторые пользователи серьезно разозлились. Настолько, что стали угрожать сотрудникам компании,
Старший геймдизайнер Анджей Завадски опубликовал в своем Twitter несколько сообщений, которые получили специалисты CD Projekt RED. Они содержат угрозы: «Я знаю, где ты живешь — выпускай игру, или тебе конец», «Выпусти Cyberpunk или я не отстану от тебя и твоей семьи» и так далее. По словам геймдизайнера, это еще весьма нейтральный тон — были сообщения и намного хуже. Завадски отметил, что понимает недовольство игроков из-за переноса Cyberpunk 2077 и их желание высказаться по этому поводу, но подобные сообщения назвал неприемлемыми.
Также стала известна причина переноса игры уже после того, как ее сдали «на золото». Оказалось, что с версиями для компьютеров и приставок нового поколения все в порядке. Но на
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На днях польская студия CD Projekt RED сообщила об очередном переносе релиза одной из самых ожидаемых игр года — Cyberpunk 2077. Игру отложили всего на три недели, но некоторые...
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