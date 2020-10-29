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Караева освободили от должности. В стране новый глава МВД (обновлено)
Источник материала: Onliner
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Как сообщает БЕЛТА, его поставили помощником президента по Гродненской области. Его место занял экс-глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.
Напомним, министром внутренних дел Юрий Караев был назначен 11 июня 2019 года. На своей должности он пробыл меньше года. До назначения генерал-майор Караев работал в должности заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками.
До этого ведомство возглавлял Игорь Шуневич. В июне прошлого года он обратился к Александру Лукашенко с рапортом об отставке. Лукашенко этот рапорт принял.
(будет дополнено)
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Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Как сообщает БЕЛТА, его поставили помощником президента по Гродненской области. Его место занял экс-глава ГУВД...
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