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Валерий Вакульчик стал помощником президента по Брестской области
Источник материала: Onliner
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Интересно, что 3 сентября Вакульчика только-только назначили госсекретарем Совета безопасности. До этого он без малого восемь лет возглавлял КГБ. Пока непонятно, останется ли Вакульчик в должности госсекретаря.
Также «Пул Первого» анонсировал и другие кадровые перестановки в силовом блоке.
«Перестановки в силовом блоке, которых не ожидал никто! И три новых помощника!» — говорится в сообщении.
Спустя какое-то время стало известно, что экс-министр внутренних дел Юрий Караев стал помощником президента по Гродненской области, а его заместитель Александр Барсуков - в Минске.
(будет дополнено)
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Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Интересно, что 3 сентября Вакульчика только-только назначили госсекретарем Совета безопасности. До этого он без малого...
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