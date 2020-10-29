Валерий Вакульчик стал помощником президента по Брестской области

Источник материала: Onliner

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Интересно, что 3 сентября Вакульчика только-только назначили госсекретарем Совета безопасности. До этого он без малого восемь лет возглавлял КГБ. Пока непонятно, останется ли Вакульчик в должности госсекретаря.

Также «Пул Первого» анонсировал и другие кадровые перестановки в силовом блоке.

«Перестановки в силовом блоке, которых не ожидал никто! И три новых помощника!» — говорится в сообщении.

Спустя какое-то время стало известно, что экс-министр внутренних дел Юрий Караев стал помощником президента по Гродненской области, а его заместитель Александр Барсуков - в Минске.

(будет дополнено)

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