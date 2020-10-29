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Декан из БГУИР увольняется — она не захотела отчислять студентов
Источник материала: Навiны
Студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники благодарят декана факультета компьютерных систем и сетей Марину Лукашевич.
Руководитель факультета отказалась отчислять по политическим мотивам студентов.
Сегодня студенты собираются поддержать Лукашевич, которая «не изменила своей совести и не решилась отдавать своих студентов на растерзание бесчеловечной системе».
Декан попросила не устраивать по этому поводу никаких митингов,
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Студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники благодарят декана факультета компьютерных систем и сетей Марину Лукашевич.
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