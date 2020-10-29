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Декан из БГУИР увольняется — она не захотела отчислять студентов

29.10.2020 12:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники благодарят декана факультета компьютерных систем и сетей Марину Лукашевич.

Декан из БГУИР увольняется — она не захотела отчислять студентов
Фото с сайта tech.onliner.by

Руководитель факультета отказалась отчислять по политическим мотивам студентов.

Сегодня студенты собираются поддержать Лукашевич, которая «не изменила своей совести и не решилась отдавать своих студентов на растерзание бесчеловечной системе».

Декан попросила не устраивать по этому поводу никаких митингов, сообщает телеграм-канал БГУИР.

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Студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники благодарят декана факультета компьютерных систем и сетей Марину Лукашевич.
 
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