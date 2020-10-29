ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко назначил нового главу МВД

29.10.2020 12:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сегодня Александр Лукашенко устроил кадровый четверг для силового блока.

Лукашенко назначил нового главу МВД

В частности, как сообщается, на должность министра внутренних дел назначен Иван Кубраков.

До назначения главой МВД Кубраков с 28 марта 2019 года работал начальником главного управления внутренних дел (ГУВД) Минского горисполкома, а ранее — в течение двух лет возглавлял управление внутренних дел Витебского облисполкома.

Кубраков включен в санкционные списки США и ЕС как один из ответственных за репрессии и насилие в отношении мирных демонстрантов в Беларуси после президентских выборов 2020 года.

Ранее милицейским ведомством руководил Юрий Караев.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Александр Лукашенко устроил кадровый четверг для силового блока.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новым министром внутренних дел стал экс-глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков (обновлено)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика