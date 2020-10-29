Лукашенко назначил нового главу МВД

Сегодня Александр Лукашенко устроил кадровый четверг для силового блока.





В частности, как сообщается, на должность министра внутренних дел назначен Иван Кубраков.

До назначения главой МВД Кубраков с 28 марта 2019 года работал начальником главного управления внутренних дел (ГУВД) Минского горисполкома, а ранее — в течение двух лет возглавлял управление внутренних дел Витебского облисполкома.

Кубраков включен в санкционные списки США и ЕС как один из ответственных за репрессии и насилие в отношении мирных демонстрантов в Беларуси после президентских выборов 2020 года.

Ранее милицейским ведомством руководил Юрий Караев.