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Лукашенко назначил нового главу МВД
Источник материала: Навiны
Сегодня Александр Лукашенко устроил кадровый четверг для силового блока.
В частности, как сообщается, на должность министра внутренних дел назначен Иван Кубраков.
До назначения главой МВД Кубраков с 28 марта 2019 года работал начальником главного управления внутренних дел (ГУВД) Минского горисполкома, а ранее — в течение двух лет возглавлял управление внутренних дел Витебского облисполкома.
Кубраков включен в санкционные списки США и ЕС как один из ответственных за репрессии и насилие в отношении мирных демонстрантов в Беларуси после президентских выборов 2020 года.
Ранее милицейским ведомством руководил Юрий Караев.
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Сегодня Александр Лукашенко устроил кадровый четверг для силового блока.
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