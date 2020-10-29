|
Надежда Скардино подписала Открытое письмо спортсменов
Источник материала: Навiны
Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино подписала Открытое письмо спортсменов.
Уже более тысячи представителей спортивной отрасли поставили свои подписи под резонансным письмом, в котором призвали прекратить насилие и провести новые президентские выборы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино подписала Открытое письмо спортсменов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)