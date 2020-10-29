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Надежда Скардино подписала Открытое письмо спортсменов

29.10.2020 12:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино подписала Открытое письмо спортсменов.

Надежда Скардино подписала Открытое письмо спортсменов

Уже более тысячи представителей спортивной отрасли поставили свои подписи под резонансным письмом, в котором призвали прекратить насилие и провести новые президентские выборы.

 
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Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино подписала Открытое письмо спортсменов.
 
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