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Статус - свободен: Брэд Питт расстался с новой возлюбленной
29.10.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудский актер Брэд Питт расстался с моделью Николь Потуральски: отношения пары не выдержали проверки временем и пристальным вниманием.
© AP / Jordan Strauss
С тех пор, как
Как сообщил источник издания Page Six, Питт расстался с новой возлюбленной спустя два месяца отношений. От ворот поворот Потуральски получила по разным причинам.
По мнению инсайдера, Питту стало неинтересно продолжать отношения, так как они потеряли статус секретности и стали достоянием общественности. К тому же, актер не строил серьезных планов и не обольщался насчет модели.
Поклонники предположили, что на решение Питта также могла повлиять реакция второй бывшей жены актера - Анджелины Джоли, которая пришла в ярость из-за соперницы и снова запретила ему общаться с детьми.
Кажется, что теперь Питт начнет искать утешение в объятиях первой супруги Дженнифер Энистон, которая
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По словам близких приятелей секс-символа, отношения разрушились не только из-за пристального внимания таблоидов, но из-за потери его интереса.
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