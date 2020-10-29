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Статус - свободен: Брэд Питт расстался с новой возлюбленной

29.10.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудский актер Брэд Питт расстался с моделью Николь Потуральски: отношения пары не выдержали проверки временем и пристальным вниманием.

© AP / Jordan Strauss
Неприкрытый флирт Энистон и Питта в прямом эфире смутил поклонников

С тех пор, как стало известно о романе оскароносного красавца и немецкой модели, СМИ не раз пытались выяснить скандальные подробности их отношений. Так, стало известно, что мать Питта не одобрила роман 51-летнего актера с молодой и замужней моделью и мечтала о расставании пары. И, кажется, что ее желание воплотилось в реальность.

Как сообщил источник издания Page Six, Питт расстался с новой возлюбленной спустя два месяца отношений. От ворот поворот Потуральски получила по разным причинам.

По мнению инсайдера, Питту стало неинтересно продолжать отношения, так как они потеряли статус секретности и стали достоянием общественности. К тому же, актер не строил серьезных планов и не обольщался насчет модели.

Поклонники предположили, что на решение Питта также могла повлиять реакция второй бывшей жены актера - Анджелины Джоли, которая пришла в ярость из-за соперницы и снова запретила ему общаться с детьми.

Кажется, что теперь Питт начнет искать утешение в объятиях первой супруги Дженнифер Энистон, которая съехалась с особенным другом.

 
 
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По словам близких приятелей секс-символа, отношения разрушились не только из-за пристального внимания таблоидов, но из-за потери его интереса.
 
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