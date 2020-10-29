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«Омоновцы говорят ему спасибо»: неочевидные факты о новом главе МВД, карьеру которого госпропаганда называла «блестящей»

29.10.2020 12:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня Александр Лукашенко убрал с должности главы МВД Юрия Караева: тот возглавлял ведомство с лета 2019 года. Караева, ставшего помощником Лукашенко по Гродненской области, сменил Иван Кубраков. Делимся фактами о новом министре внутренних дел.

Кубракову 45 лет, родился он в деревне Малиновка Могилевской области. До заступления в должность главы МВД с марта 2019-го возглавлял столичную милицию.

Кубраков окончил Минскую специальную среднюю школу МВД и Академию МВД Беларуси, писало о нем агентство «Минск-Новости». С участкового вырос до руководящих должностей в главном управлении охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД.

Когда Кубраков стал начальником главного управления внутренних дел Минского горисполкома, «Минск-Новости» писало о нем так: «В руководстве МВД он один из самых молодых и перспективных генералов. Коллеги безоговорочно признают его высокий профессионализм и особое профессиональное чутье. Кубраков принадлежит к новой когорте руководителей правоохранительных органов, которые не боятся проявлять разумную инициативу, брать на себя ответственность, быть открытыми для общения и контактировать со средствами массовой информации. <...>

Карьеру нового главы столичной милиции можно назвать блестящей. За неполную четверть века он последовательно прошел множество должностных ступенек от рядового участкового до руководителя ГУВД Минска в погонах генерал-майора милиции. Именно прошел, именно проработал, прожил».

Любопытно, что инициатива по возвращению названия ОМОН принадлежит именно Кубракову. В 2012 году тогда еще майор Кубраков на совещании у Игоря Шуневича выступил с предложением вернуть подразделениям милицейского спецназа название «отряд милиции особого назначения», ставшее их «фирменным» брендом. 

«Шуневич не возражал, но предложил не ограничиваться «сменой вывески», а выработать конкретные предложения по реформированию полка милиции специального назначения и рот быстрого реагирования с целью повышения их эффективности и функциональных возможностей. Кубраков вместе с офицерами принялись за работу, — писало «Минск-Новости». — Это был настоящий мозговой штурм. 

В короткий срок был сведен и проанализирован ряд предложений по совершенствованию формы одежды, техники, вооружения, тактических схем. Также было предложено создать в составе ОМОН взвода боевого назначения, который при необходимости мог выполнить функции подразделения по борьбе с терроризмом до прибытия основных сил. В ноябре 2017 года бойцы именно такого отряда сработали в Могилеве при задержании особо опасного преступника, захватившего одно из отделений банка и пытавшегося взять в заложники людей. Действия бойцов «экспериментального подразделения» ОМОН, профессиональные и решительные, были высоко оценены главой государства. После этого взводы боевого назначения были созданы во всех подразделениях «черных беретов».

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Сегодня Александр Лукашенко убрал с должности главы МВД Юрия Караева: тот возглавлял ведомство с лета 2019 года. Караева, ставшего помощником Лукашенко по...
 
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