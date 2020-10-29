ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко неожиданно перетасовал силовой блок: в Беларуси новый глава МВД

29.10.2020 12:53 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня Александр Лукашенко решил перетасовать силовой блок, передает его пресс-служба. Сообщается, что госсекретарь Совбеза Валерий Вакульчик стал помощником президента по Брестской области.

Также Юрий Караев лишился должности главы МВД. Он назначен помощником Лукашенко по Гродненской области, а Александр Барсуков, занимавший пост замминистра внутренних дел, — по Минску.

Имя нового главы МВД — Иван Кубраков. До этого этого он был начальником ГУВД Мингорисполкома. Познакомиться с Кубраковым можно, например, по интервью, которое он дал госагентству «БелТА» 25 октября.

Кубраков рассказывал, что в воскресенье (день, когда истек срок ультиматума Светланы Тихановской) в столицу съехались «более агрессивные и активные протестующие», которые ставили перед собой цель захватить центр города, но милиция не позволила.

Также в интервью «БелТА» Кубраков озвучил легенду о том, что 25 октября митингующие забрасывали силовиков и административные здания камнями и напали на Центральное РУВД Минска. Это якобы и заставило применить против «агрессивной толпы» спецсредства и физическую силу.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Александр Лукашенко решил перетасовать силовой блок, передает его пресс-служба. Сообщается, что госсекретарь Совбеза Валерий Вакульчик стал помощником...
 
Новости дня
Новости разные
 
Разработчикам Cyberpunk 2077 начали угрожать после очередного переноса игры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика