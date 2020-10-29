Лукашенко неожиданно перетасовал силовой блок: в Беларуси новый глава МВД

Источник материала: KYKY

Сегодня Александр Лукашенко решил перетасовать силовой блок, передает его пресс-служба. Сообщается, что госсекретарь Совбеза Валерий Вакульчик стал помощником президента по Брестской области.

Также Юрий Караев лишился должности главы МВД. Он назначен помощником Лукашенко по Гродненской области, а Александр Барсуков, занимавший пост замминистра внутренних дел, — по Минску.

Имя нового главы МВД — Иван Кубраков. До этого этого он был начальником ГУВД Мингорисполкома. Познакомиться с Кубраковым можно, например, по интервью, которое он дал госагентству «БелТА» 25 октября.

Кубраков рассказывал, что в воскресенье (день, когда истек срок ультиматума Светланы Тихановской) в столицу съехались «более агрессивные и активные протестующие», которые ставили перед собой цель захватить центр города, но милиция не позволила.

Также в интервью «БелТА» Кубраков озвучил легенду о том, что 25 октября митингующие забрасывали силовиков и административные здания камнями и напали на Центральное РУВД Минска. Это якобы и заставило применить против «агрессивной толпы» спецсредства и физическую силу.