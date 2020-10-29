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Лукашенко неожиданно перетасовал силовой блок: в Беларуси новый глава МВД
Источник материала: KYKY>
Сегодня Александр Лукашенко решил перетасовать силовой блок, передает его пресс-служба. Сообщается, что госсекретарь Совбеза Валерий Вакульчик стал помощником президента по Брестской области.
Также Юрий Караев лишился должности главы МВД. Он назначен помощником Лукашенко по Гродненской области, а Александр Барсуков, занимавший пост замминистра внутренних дел, — по Минску.
Имя нового главы МВД — Иван Кубраков. До этого этого он был начальником ГУВД Мингорисполкома. Познакомиться с Кубраковым можно, например, по интервью, которое он дал госагентству «БелТА» 25 октября.
Кубраков рассказывал, что в воскресенье (день, когда истек срок ультиматума Светланы Тихановской) в столицу съехались «более агрессивные и активные протестующие», которые ставили перед собой цель захватить центр города, но милиция не позволила.
Также в интервью «БелТА» Кубраков озвучил легенду о том, что 25 октября митингующие забрасывали силовиков и административные здания камнями и напали на Центральное РУВД Минска. Это якобы и заставило применить против «агрессивной толпы» спецсредства и физическую силу.
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Сегодня Александр Лукашенко решил перетасовать силовой блок, передает его пресс-служба. Сообщается, что госсекретарь Совбеза Валерий Вакульчик стал помощником...
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