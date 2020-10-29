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Aston Martin и Mercedes объявили об углублении технического сотрудничества

29.10.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Aston Martin обнародовала новый план развития на ближайшее время, который предусматривает почти двукратное увеличение объема продаж спорткаров марки, а также выкуп 20% акций фирмы концерном Daimler.


Отделение Mercedes-AMG вот уже семь лет поставляет двигатели V8 для Aston Martin, но теперь стороны решили углубить сотрудничество. Тем более что летом должность главы британской компании занял Тобиас Моэрс, который до этого как раз и являлся руководителем подразделения AMG. Согласно новой договоренности, в течение ближайших трех лет Mercedes увеличит свою долю в Aston Martin с нынешних 2,3% до 20% — новый пакет акций обойдется немцам в 286 миллионов фунтов. В свою очередь британцы получат доступ к гибридным и электрическим силовым агрегатам Mercedes, а также различным трансмиссиям, электронике и софту.

Разработки Mercedes, разумеется, станут использоваться на будущих моделях Aston Martin, которые выйдут на рынок до 2027 года. Уже к 2025 году компания планирует нарастить продажи примерно до 10 тысяч машин ежегодно (для сравнения: в 2019 году Aston Martin реализовала 5862 автомобиля), при этом к 2024 году до 20% спорткаров марки должны быть гибридными. Первый же электрокар Aston Martin дебютирует на рынке уже после 2025 года.

 
 
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Aston Martin обнародовала новый план развития на ближайшее время, который предусматривает увеличение объема продаж спорткаров марки, а также выкуп 20% акций фирмы...
 
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