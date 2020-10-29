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Оказывается, Джордж Мартин снимался в «Игре престолов». Но вы его не увидели

29.10.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Писатель Джордж Мартин, создатель цикла «Песнь льда и пламени», по которому сняли популярную «Игру престолов», рассказал, что снимался в одной из сцен сериала. Однако впоследствии ее вырезали. Об этом пишет Medialeaks.ru.


Иэн Макнис и Джордж Мартин (справа) на съемках «Игры престолов». Фото: georgerrmartin.com/notablog

Автора «Песни льда и огня» загримировали и нарядили для сцены свадьбы Дейенерис и Дрого в первом сезоне.

— Мы снимали свадьбу Дейенерис Таргариен и кхала Дрого в Марокко. Иэн Макнис играл Иллирио Мопатиса, магистра Пентоса, а я — одного из гостей, скорее всего, другого магистра, — рассказал о своем камео в сериале писатель.

Однако после того как часть сцен с Дейенерис из первого сезона была отснята, для персонажа подобрали другую актрису: вместо Тэмзин Мерчант на главную роль взяли Эмилию Кларк. После этого все моменты с участием первой актрисы пришлось переснять, а Джорджа Мартина не включили в съемку новых сцен свадьбы.

— Увы, нас обоих вырезали при монтаже, когда Дени заменили и свадьбу частично пересняли. А ведь Иэн Макнис был великолепен в роли Иллирио, но из-за накладок с расписанием он не смог прибыть на новые съемки. С тех пор я так и не нашел времени для нового камео. Но подозреваю, что сериал от этого стал только лучше, — заключил автор «Песни льда и пламени».

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Писатель Джордж Мартин, создатель цикла «Песнь льда и пламени», по которому сняли популярную «Игру престолов», рассказал, что снимался в одной из сцен сериала....
 
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