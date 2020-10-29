Что вас ждет в ноябре? Несерьезный тест-предсказание

Источник материала: Tut.by

Ретроградный Меркурий, который не понятно, что такое, но на него принято спихивать черный полосы в жизни, заканчивает свою активность в ноябре. И в целом всех нас в следующем месяце должно немного отпустить и стать полегче. Но где вы видели, чтобы ноябрь был месяцем «полегче»? Этот небольшой тест позволит вам узнать, на что рассчитывать в следующем месяце. Вдруг повезет — и на что-то хорошее?