Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись

Источник материала: Tut.by

В конце июля 39-летний Гарик Харламов и 32-летняя Кристина Асмус объявили о своем расставании, а на днях мировой суд официально расторг брак супругов. На заседание юморист и актриса не явились, их интересы в этот день представляли адвокаты, пишет Spletnik со ссылкой на Mash.





Процесс затянулся почти на четыре месяца: суд давал супругам время на примирение. На заседании было определено, что шестилетняя дочь пары Настя будет жить с мамой. Раздел совместно нажитого имущества, вероятно, также будет проходить в суде.

В недавнем выпуске YouTube-шоу Данилы Поперечного «Без души» Гарик Харламов рассказал, что их с Кристиной дочь Настя еще не догадывается о разводе родителей. Комик объяснил, что они с бывшей женой собираются рассказать об этом девочке чуть позже и постараются сделать это очень деликатно, чтобы ее не травмировать.

В той же беседе Харламов пролил свет на истинные причины расставания с Асмус. Резидент Comedy Club рассказал, что они с женой обошлись без громких скандалов: в какой-то момент супруги просто осознали, что являются совершенно разными людьми. Гарик также признался, что в последнее время между ними пропала былая страсть.

Гарик Харламов также рассказал, что долгое время пытался сохранить семью, потому что сам в детстве стал свидетелем развода родителей и не хотел, чтобы его дочь подвергалась такому же стрессу.