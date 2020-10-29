Политолог оценил шансы Лукашенко: как верблюду - пролезть через игольное ушко









В свете абсолютной цели обеспечить себе политическую выживаемость, у Лукашенко на ближайшую перспективу три основные задачи: утихомирить протесты и акты гражданского сопротивления, увести внимание на подконтрольный процесс “конституционных изменений” и не допустить экономического обвала.





Три указанные задачи он рассчитывает выполнить с помощью трех своих основных опор поддержки: силовиков, властной вертикали и Кремля.





◉ На подавление протестов задействованы все три опоры, у каждой свои функции. Силовики – это самый очевидный инструмент влияния: избить, арестовать, запугать. Кремль задействован косвенно – через информационную поддержку Лукашенко и политическую поддержку, которая цементирует силовиков и вертикальщиков вокруг правителя.





Вертикальщики в данном случае – не только исполкомовцы как представители местной исполнительной власти, но и назначенцы на постах директоров госпредприятий, учреждений образования и здравоохранения. Их функция – беспрекословно выполнять приказания по прессингу и запугиванию работников и учащихся.





◉ Конституционная бутафория: Как ни странно, ее продвигать помогают также все три столпа. Спецслужбы создали медиа-звезду Юрия Воскресенского, который теперь создает целую “общественную платформу” для поддержки спектакля с изменением конституции.





Властная вертикаль делает вид, что организует общественные диалоговые площадки, на которых обсуждаются (и конечно же будут приняты во внимание) конституционные предложения. Кремль в рамках информационной поддержки Лукашенко вещает по своим телеканалам и сайтам про конституционные перспективы, а не про необходимость новых честных выборов.





◉ Предотвращение экономического обвала. Если только не считать посильным вкладом репрессивные действия в духе “работай под палкой, если не хочешь добровольно”, силовики и вертикальщики обвалу способствуют, нежели его предотвращают.





Оказать реальную помощь с этой задачей может лишь Кремль, но не забесплатно. А дозированно в обмен за расширение пространства для действия угодных Кремлю политических сил и за сдачу кусков суверенитета в рамках “углубленной интеграции”.





Нисколько не недооценивая способности Лукашенко к беспредельному манипулированию, шансы в нынешней ситуации объегорить одновременно и белорусский народ и Кремль и сохраниться, не продав ничего серьезного, соразмерны способностям верблюда пролезть сквозь игольное ушко.