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От перемены мест... Лукашенко сменил Караева на Кубракова

29.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ходе подавления протестов Лукашенко пришлось менить практически всех руководителе силовых ведомств. Хотя новые кадровые назначения Лукашенко подтверждают - никакого диалога с НАРОДОМ он вести не намерен и рассчитывает подавить протесты силой.

От перемены мест... Лукашенко сменил Караева на Кубракова
Лукашенко назначил нового главу МВД - им стал Иван Кубраков. Недавно он заявил, что появление на улицах силовиков "вселяет уверенность у граждан в безопасности".

Юрий Караев снят с должности министра внутренних дел Беларуси, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Буквально накануне Караев заявил, что в Беларуси идет война и он доводит до каждого милиционера, что его жизнь и будущее его семьи зависит от того, "насколько быстро ты выхватил оружие".

Караев командовал внутренними войсками с 2012 года. С июня 2019 года был министром внутренних дел. На этом посту он сменил Игоря Шуневича. 

А сейчас место Караева занял глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков. 

Вместе с тем, Караев по решению Лукашенко направляется его помощником в Гродненской области. 

Помощники также назначены в Брестской области и Минске - ими стали госсекретарь Совбеза Валерий Вакульчик и замминистра МВД Александр Барсуков соответственно.

Отметим, что именно эти регионы страны - самые "горячие" в смысле протестов. Назначая туда своими помощниками преданных силовиков, Лукашенко, похоже, рассчитывает, что им удастся задушить протесты насилием.

Таким образом, в ходе нынешних протестов Лукашенко сменил генпрокурора, главу КГБ, главу МВД, главу Совета безопасности (и, похоже, дважды: если сегодняшнее назначение Вакульчика сопровождается снятием с должности главы Совбеза. Пока ясности в этом вопросе нет, но обычно помощники президента не имеют иных должностей по совместительству). 
 
Теги: Минск
 
 
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В ходе подавления протестов Лукашенко пришлось менить практически всех руководителе силовых ведомств. Хотя новые кадровые назначения Лукашенко подтверждают -...
 
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