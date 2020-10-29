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«Магутны Божа»: прочтение 2020

29.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Звезда белорусской Оперы Илья Сильчуков записал «Магутны Божа», а актер Павел Харланчук снялся в сильном клипе на эту песню.

«Магутны Божа»: прочтение 2020
Ведущий солист Большого театра Беларуси, лауреат 16 международных конкурсов вокалистов Илья Сильчуков вчера был уволен из театра после акции солидарности перед началом спектакля «Царская невеста».
 
 
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Звезда белорусской Оперы Илья Сильчуков записал «Магутны Божа», а актер Павел Харланчук снялся в сильном клипе на эту песню.
 
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