Юрий Караев своим сотрудникам за год работы: от «чтобы люди вашим родителями здоровья желали» до «кто первым выхватит оружие»

Источник материала: Onliner

Уходящий министр внутренних дел Юрий Караев всего за год стал из малоизвестных силовиков самым цитируемым и, похоже, самым жестким в ряду предшественников. Он войдет в историю второй половиной своего руководства министерством. А что было в первой? Давайте вспомним яркие эпизоды с участием бывшего главы МВД.

Вот здесь его биография.

До назначения министром Юрий Караев с конца 2012-го был командующим внутренними войсками — заместителем министра внутренних дел.

Началось руководство с разгребания самого яркого конфликта, оставленного предшественником: речь о памятнике городовому, который оказался настолько важным для Юрия Шуневича, что за прикосновение задерживали и заставляли извиняться.

Караев уточнил, что «нельзя делать какие-то оскорбляющие общество вещи. Можно все, что не оскорбляет человеческое достоинство. Все ребята проинструктированы. Все делать по-человечески, вот и все».





Еще в прошлом году был анонсирован переход от палочно-галочной системы. Который, похоже, так и не завершился.

— Руководители давно твердят подчиненным: отходим от палочно-галочной системы, никто вас не ругает за цифры. Сверху это экстраполируется. Но в низовых подразделениях люди по старинке считают: а как меня сравнят с соседом? Как сравнят с аналогичным периодом прошлого года? По инерции, инстинктивно, как привыкли, стараются, чтоб процент раскрываемости был не хуже, чем в прошлом году... А как он добывается... Получается, подгоняют задачу под решение, делают как удобно.

Про Караева всегда говорили, что человек требовательный. Но он на глазах становился еще жестче.

— Хоть мы и народная милиция, рабоче-крестьянская, но мы же отбираем к себе, есть врачебная комиссия, психологический и интеллектуальный отбор. Раз нам такая возможность дана, то у нас должны работать лучшие представители общества. И они должны быть примером. Поэтому дисциплина должна быть покрепче, чем по стране в целом.

Отношение к людям должно быть более доброжелательным. Я всегда говорю сотрудникам: ваша каждая встреча с гражданином, любым — нарушителем, свидетелем, просто гражданином — должна окончиться тем, что человек вам вслед улыбнется и вашим родителям здоровья пожелает. А вы должны уйти с чувством, что не навредили, помогли, — говорил он до президентской кампании.

Сравните со вчерашним монологом .





Эта трансформация происходила капля за каплей. Сначала оправдывался за действия по задержанию врачей и глухонемых.

— Такие массовые мероприятия опасны тем, что привлекают большое количество непричастных людей. А те, которые причастны, потом начинают доказывать, что «шли из магазина», — говорил министр летом. Он привел несколько примеров, в том числе с врачом-онкологом, который утверждал, что на месте проведения акции оказался случайно. — Но видео доказывает, что это не так, что мужчина стоял в цепочке осознанно. Но сейчас модно прикрываться врачами. Врач лечит, а вы его, милиционеры, схватили. Наши идеологические оппоненты используют именно такие вещи.

Прокомментировал он и действия правоохранителей в Гомеле, где были задержаны глухонемые.

— Начальнику УВД сказал поехать и извиниться перед обществом глухонемых, — сказал министр. — Трогать этих людей не нужно было, даже если они осознанно встали в цепочку. Мы должны быть выдержаннее в разы, в десятки раз. Потому что нас обвинить легко. В интернете немало материалов, в которых работа ОМОНа представлена в искаженном виде.

Караев добавил, что МВД планирует увеличить количество групп документирования, чтобы показывать контраргументы.

Документирующих милиционеров и лиц в гражданском с камерами стало на самом деле много. Пока что это никому не помогло избежать несправедливого приговора.





После августовской жести Караев по-офицерски извинился перед теми, кто «не ушел вовремя и не сумел отскочить». Но диалога между силовиками и частью народа, не согласной с результатами выборов, не получилось и до сих пор нет. Напротив.

Говоря о бессмысленности насилия, Юрий Караев приводил в пример женщин:

— А зачем его применять? Женщины стоят мирно в цепочке — наоборот, они призывают к тому, чтобы не было насилия. В этом плане у нас общая цель.

Но уже через несколько дней утверждал, что женщины стоят за деньги.

Похожая ситуация и с журналистами. Слова министра «Пресса — это святое» можно наносить большими белыми буквами на синие жилеты, но это не спасло бы от задержаний.

— Ну сами иногда виноваты. И мы бываем иногда, надо признать… Перегибаем. Тоже постоянно учу, что с прессой ссориться нельзя.

Завтра из ИВС на Окрестина спустя 13 суток выходит наша коллега Дарья Спевак. В воскресенье — журналисты других СМИ, задержанные в тот же день. Но задержания журналистов не останавливаются.

С однозначным пониманием войны в стране, о ее врагах и радикальных протестах бывший министр внутренних дел Юрий Караев едет помогать бывшему министру здравоохранения Владимиру Каранику контролировать Гродненскую область.