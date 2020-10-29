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На гомельской трассе Toyota врезалась в автобус, водитель погиб
Источник материала: Onliner
В ГАИ Минской области сообщили о серьезной аварии, которая произошла вчера вечером на гомельской трассе. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом, который двигался в том же направлении. Погиб человек.
ДТП случилось 28 октября примерно в 19:05 на 34-м км трассы М5 (Минск — Гомель), вблизи деревни Хозянинки Пуховичского района.
— По предварительной информации, водитель (1967 года рождения), управляя автомобилем Toyota Avensis Verso, двигался в направлении Минска в крайней правой полосе движения. В результате несоблюдения дистанции до движущегося впереди транспортного средства он совершил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением водителя 1984 года рождения, жителя Минского района, — проинформировали в Госавтоинспекции.
Водитель Toyota Avensis Verso от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.
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В ГАИ Минской области сообщили о серьезной аварии, которая произошла вчера вечером на гомельской трассе. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом, который...
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