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SpaceX заменит два двигателя Falcon 9 перед новым полетом астронавтов на МКС
Источник материала: Onliner
SpaceX
После изучения двигателей выяснилось, что их внутренние части покрыты красным веществом, похожим на лак. Оно используется для защиты поверхностей на этапе сборки двигателя и должно быть удалено до передачи установки SpaceX. Вещество блокировало предохранительные клапаны на двигателях, что могло привести к их преждевременному старту — а это, в свою очередь, грозило повреждениями силовых установок.
Сперва ракета с замененными двигателями 10 ноября доставит на орбиту спутник Sentinel-6. Если все пройдет гладко, эта же ракета будет использована для миссии Crew-1 с астронавтами.
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SpaceX заменит два двигателя ракеты Falcon 9 для новой миссии по отправке четырех астронавтов на Международную космическую станцию. Компании придется сделать это после...
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