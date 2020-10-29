SpaceX заменит два двигателя Falcon 9 перед новым полетом астронавтов на МКС

Источник материала: Onliner

SpaceX заменит два двигателя ракеты Falcon 9 для новой миссии по отправке четырех астронавтов на Международную космическую станцию. Компании придется сделать это после обнаруженных дефектов на двигателях Merlin во время предыдущего запуска — тогда автоматика отключила силовые установки за две секунды от отрыва ракеты.

После изучения двигателей выяснилось, что их внутренние части покрыты красным веществом, похожим на лак. Оно используется для защиты поверхностей на этапе сборки двигателя и должно быть удалено до передачи установки SpaceX. Вещество блокировало предохранительные клапаны на двигателях, что могло привести к их преждевременному старту — а это, в свою очередь, грозило повреждениями силовых установок.

Сперва ракета с замененными двигателями 10 ноября доставит на орбиту спутник Sentinel-6. Если все пройдет гладко, эта же ракета будет использована для миссии Crew-1 с астронавтами.