﻿ В Боровлянах жестко задержали парня. За день до этого он написал странное сообщение в Twitter. 21.by
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В Боровлянах жестко задержали парня. За день до этого он написал странное сообщение в Twitter

29.10.2020 13:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Боровлянах неизвестные задержали парня. Все произошло в довольно жестком виде и прямо у подъезда. Появились видеоролики очевидцев и записи с камер наблюдения. Интересный момент: молодой человек вчера вечером написал в Twitter, что ему позвонили из ГАИ и сказали, что он попал в ДТП. Неясно, связаны ли эти факты.

В Боровлянах жестко задержали парня. За день до этого он написал странное сообщение в Twitter

В ролике с камеры наблюдения видно, что неизвестный подошел к подъезду за несколько минут до выхода молодого человека (он вышел со своей девушкой). В руках у мужчины был какой-то листок, который пытался взять вышедший из дома парень. Судя по всему, они договорились встретиться у входа в подъезд. Но неожиданно мужчина ударил парня в лицо, началась драка. Вскоре подоспели другие неизвестные и задержали молодого человека вместе с девушкой. Их увезли на Mitsubighi Pajero с номерами 1-го региона (Брестская область).

Мы связались с матерью задержанного парня.

— Я обо всем узнала от соседей. Мне позвонили и сказали, что неизвестные задержали моего сына (парень живет отдельно от родителей. — Прим. Onliner). Понятия не имею, из-за чего его могли задержать. Насколько я знаю, ему вчера позвонили из ГАИ и сказали, что он проходит то ли свидетелем по какому-то ДТП, то ли что... Я не вникала в этот вопрос. Но в аварию он не попадал, его машина стоит возле подъезда целая, — рассказала нам женщина.

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня в Боровлянах неизвестные задержали парня. Все произошло в довольно жестком виде и прямо у подъезда. Появились видеоролики очевидцев и записи с камер...
 
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