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Новым министром внутренних дел стал экс-глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков (обновлено)

29.10.2020 13:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Главой ГУВД Мингорисполкома генерал-майор Иван Кубраков стал в марте прошлого года. До этого он был начальником управления внутренних дел Витебского облисполкома. За последние 21 год Кубраков стал первым министром внутренних дел — уроженцем Беларуси. До него министерское кресло занимали уроженцы преимущественно Российской Федерации.

При назначении Кубракова новым министром Лукашенко заявил, что у него был замысел «создать сплав опыта, преданности, патриотизма, таланта».

«И я очень надеюсь, что у вас эта работа получится. Я изучал, советовался и из десятка предложенных кандидатур выбрал Кубракова. Во-первых, у нас более-менее сложная ситуация в Минске, ею придется заниматься, ты в теме. Конечно, не один будешь заниматься, там будет начальник ГУВД, которому ты точно не будешь мешать работать, потому что сам только что прошел этот уровень. С другой стороны, у тебя уже опыт. Если новому начальнику он понадобится, ты его передашь», — заявил Лукашенко и добавил, что Иван Кубраков хорошо знаком с Александром Барсуковым, который до настоящего времени работал заместителем министра внутренних дел, а сегодня назначен помощником президента по Минску.

«У него (помощника по Минску. — Прим. БЕЛТА) задача работать в контакте, не мешая никому. Ты знаешь, он опытный, преданный делу человек. Сложится хороший такой кулак людей, которые хорошо понимают друг друга», — отметил Александр Лукашенко.

Иван Кубраков родился 5 мая 1975 года в деревне Малиновка на Могилевщине, окончил Минскую специальную среднюю школу МВД и Академию МВД. Службу в органах внутренних дел он начал с должности участкового в 1995 году.

Впоследствии Иван Кубраков возглавлял Заславский отдел Минского РУВД, занимал руководящие посты в главном управлении охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД. Перед назначением в Витебск был заместителем начальника ГУВД Минского горисполкома.

(будет дополнено)

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Главой ГУВД Мингорисполкома генерал-майор Иван Кубраков стал в марте прошлого года. До этого он был начальником...
 
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