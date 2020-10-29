Обогрев дачи зимой воздушными гелиоколлекторами. Их можно сделать из пивных банок за копейки

Источник материала: Tut.by

Удивить белоруса солнечными коллекторами и батареями уже не получится — в быту редко кто ими пользуется, но наверняка о них каждый не раз хотя бы читал. Сегодня же мы расскажем об устройствах, которые используют солнечную энергию для вентиляции и нагрева подаваемого внутрь помещения воздуха. Имя им — воздушные гелиоколлекторы. Разбираемся, чем они полезны дачникам и владельцам загородных домов и можно ли их сделать своими руками из пивных банок.





История изобретения солнечного коллектора начинается в 1880 году, когда американский этнограф Эдвард Морс продемонстрировал «тепловую коробочку», закрепленную на южной стене дома. Воздух снаружи поступал в изделие через специально проделанные в нем отверстия, нагревался и двигался дальше естественным образом в здание, тем самым нагревая воздух уже в помещениях. Научная Америка назвала изобретение «гениальнейшим решением для решения задачи, как поставить солнечные лучи на службу человеку в плане обогрева домов. Сама схема оказалась настолько проста, что многие находятся в недоумении, почему раньше не было изобретено ничего подобного».



Фото: solarfox-energy.com

За прошедшие годы солнечные коллекторы усовершенствовались не один раз, но их смысл не изменился — передавать тепловую энергию солнца теплоносителю. Чаще всего их используют в системах отопления зданий и нагрева воды. Интересующая нас разновидность — воздушные гелиоколлекторы — греют воздух и используются в автономных системах вентиляции.

Эти устройства оптимально использовать в периодически пустующих помещениях, особенно в холодное время года. Типичная ситуация: дачный сезон закрыт, сливаем воду, и дом на замок до следующей весны. В большинстве случаев на автономную систему отопления хозяева не тратятся, естественная вентиляция практически не работает. Те, кто наведывается иногда на свои дачи зимой, знают, какой затхлый воздух их встречает, как отсыревают стены, мебель, одежда. Такая же ситуация будет и в бане, гараже, цокольном этаже и подвале.

Чем поможет солнечный воздушный коллектор? Он обеспечит в первую очередь нормальный воздухообмен в помещении, и даже при минусовой температуре из него поступает воздух с температурой выше нуля градусов. Подача подогретого свежего воздуха препятствует возникновению в помещении сырости, грибка, плесени и неприятного запаха, а значит — предохраняет имущество и внутреннюю отделку от порчи.

Теперь подробнее об устройстве. Коллектор представляет собой панель (та же «тепловая коробочка», только из современных материалов и заводского изготовления), внутри которой располагается солнечная батарея и запитанный от нее нагнетающий вентилятор.

Солнечный свет проходит сквозь прозрачную панель из поликарбоната или стекла и попадает на фотоэлементы солнечной батареи. Вырабатываемой электроэнергии хватает на то, чтобы привести в действие вентилятор. Когда он начинает работать — через тыльную, перфорированную часть устройства происходит забор окружающего воздуха.

Внутри панели происходит аккумуляция солнечного тепла. Поступающий воздух нагревается и всасывается вентилятором в канал, ведущий внутрь дома. Таким образом, в помещение поступает свежий подсушенный воздух, который на 10−40 градусов Цельсия теплее, чем на улице. Разогретые воздушные массы вытесняют из помещения холодный воздух, который отводится через естественные зазоры или вытяжное отверстие. Обратный клапан, входящий в комплектацию коллектора, не позволяет теплым воздушным массам покидать помещение.



Фото: solarventi.by

Работает устройство автономно, без потребления электроэнергии из сети. Правда, только тогда, когда есть солнце.

При выборе места расположения учитывается количество падающей тени. Оптимальное положение для крепления коллектора — южная стена. Допустим монтаж на юго-восточной или юго-западной стороне. Рекомендуется горизонтальное расположение коллектора, но возможно и вертикальное размещение устройства.



Фото: solarfox-energy.com

На лето коллектор отключают — для этого есть обыкновенный выключатель.

Установка прибора мало чем отличается от монтажа приточного клапана . Потребуется просверлить в стене отверстие диаметром 140 мм для прокладки вентканала. Снаружи стены панель фиксируется на кронштейны.

Изнутри дома на вентканал ставят декоративную пластиковую «заглушку».



Фото: solarventi.by

Какое по размеру помещение способны эффективно проветривать воздушные коллекторы? Здесь закономерность простая: чем больше по размерам панель, тем больший объем воздуха она нагревает и подает внутрь дома (бани, гаража, подвала) — от 35 м3/ч до 140 м3/ч .





На белорусском рынке можно найти модели, предназначенные для помещений до 25 м², есть и на 100 м².

Мощные и дорогие модели используют и как дополнение к основной системе отопления. Их можно оснастить специальным регулятором, на котором можно установить интенсивность работы вентилятора и температуру подаваемого воздуха.

Цены на солнечные воздушные коллекторы начинаются от 730 рублей. За монтаж «под ключ» просят дополнительно 120 рублей.

Впрочем, в интернете можно найти примеры самостоятельной сборки солнечных воздушных коллекторов. Вот, например, коллектор из пивных банок:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обогрев дачи зимой воздушными гелиоколлекторами. Их можно сделать из пивных банок за копейки Рассказываем об устройствах, которые используют солнечную энергию для нагрева подаваемого внутрь помещения воздуха.

Себестоимость самодельных устройств — копейки, а работают они с той же эффективностью.