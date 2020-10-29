В вузах продолжаются отчисления и увольнения за участие в протестных акциях

В белорусских вузах продолжаются отчисления и увольнения за участие в протестных акциях, студенты и преподаватели выходят на акции солидарности.





Телеграм-каналы медицинского сообщества «Рупор БГМУ» и «Белые халаты» сообщают, что из Белорусского государственного медицинского университета на текущий момент отчислены 20 студентов.

В знак солидарности с ними сегодня студенты вуза пришли на занятия в черной одежде. Внутри университета дежурит милиция. Некоторые из отчисленных студентов проводят одиночные пикеты у ректората. В руках у них плакаты «Отчислена, но не сломлена», «Ну, теперь точно не отчислите».

Солидарность с отчисленными студентами ранним утром выразили врачи РНПЦ «Кардиология», которые снова выстроились в цепь вдоль проспекта Дзержинского с плакатами «Студенты, мы с вами!».

Телеграм-канал «Солидарный БГУФК» сообщает об отчислении по меньшей мере двух студентов Белорусского государственного университета физической культуры. «Один из них предпочел пока остаться анонимным. Вторая — студентка 4-го курса, учащаяся по специальности «тренерская работа по плаванию», Беломутова Ольга. Студентка, которая закрывала 5 из 6 сессий на «отлично» и имела научные публикации, была отчислена в течение одних суток за «систематическое нарушение правил внутреннего распорядка», — отмечается в сообщении.

Поддержать отчисленных студентов в Белорусскую государственную академию искусств пришли ее выпускники. Они хотели встретиться и поговорить с руководством вуза, но им сказали, что ректора нет на месте, а первый проректор на больничном.

В Минском государственном лингвистическом университете прошло второе забастовочное собрание студентов и сотрудников. Его участники обсуждали оправданность действий администрации и необходимость написания обращений и деклараций, сообщает телеграм-канал «МГЛУ за свободу».

В студенческом телеграм-канале Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники сообщается о готовящихся списках на отчисление более 60 студентов. Появились сведения, что из вуза «по собственному желанию» увольняются декан факультета компьютерных систем и сетей Марина Лукашевич и проректор по учебной работе Валерий Прытков.

Ранее 37 сотрудников БГУИР подписали уведомление о присоединении к общенациональной забастовке, сегодня в списке уже 46 человек.

В Белорусском национальном техническом университете с утра 29 октября студентов-активистов и тех, кто ранее был задержан за участие в акциях, по одному вызывают в ректорат. В списке на разговор с администрацией, которая решает, кого отчислять, более 50 фамилий студентов. Семь человек уже отчислили. Студенты сообщают БелаПАН, что годным к военной службе парням вместе с выпиской об ознакомлении с приказом на отчисление выдают повестку в военкомат.

Отчисления в вузах начались после выступления Александра Лукашенко 27 октября на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания. «Студенты: пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах», — цитировала Лукашенко его пресс-служба.

«Повторяю: никого не просите и не уговаривайте, это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать», — добавил он.