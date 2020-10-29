Лукашенко назначил трех новых помощников в регионах

Александр Лукашенко 29 октября назначил новых помощников в Брестской и Гродненской областях, а также в Минске.



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Как сообщает телеграм-канал «Пул первого», бывший министр внутренних дел Юрий Караев назначен помощником по Гродненской области.

Валерий Вакульчик назначен помощником президента по Брестской области. 3 сентября этого года Лукашенко назначил Вакульчика государственным секретарем Совета безопасности. До этого он восемь лет возглавлял КГБ,

Заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков назначен помощником Лукашенко по Минску.