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Лукашенко назначил трех новых помощников в регионах

29.10.2020 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 29 октября назначил новых помощников в Брестской и Гродненской областях, а также в Минске.

Лукашенко назначил трех новых помощников в регионах
Фото president.gov.by

Как сообщает телеграм-канал «Пул первого», бывший министр внутренних дел Юрий Караев назначен помощником по Гродненской области.

Валерий Вакульчик назначен помощником президента по Брестской области. 3 сентября этого года Лукашенко назначил Вакульчика государственным секретарем Совета безопасности. До этого он восемь лет возглавлял КГБ,

Заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков назначен помощником Лукашенко по Минску.

Ранее сообщалость, что новым министром внутренних дел сегодня назначен Иван Кубраков.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко 29 октября назначил новых помощников в Брестской и Гродненской областях, а также в Минске.
 
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