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Лукашенко назначил трех новых помощников в регионах
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко 29 октября назначил новых помощников в Брестской и Гродненской областях, а также в Минске.
Как сообщает телеграм-канал «Пул первого», бывший министр внутренних дел Юрий Караев назначен помощником по Гродненской области.
Валерий Вакульчик
Заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков назначен помощником Лукашенко по Минску.
Ранее сообщалость, что новым министром внутренних дел сегодня
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Александр Лукашенко 29 октября назначил новых помощников в Брестской и Гродненской областях, а также в Минске.
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