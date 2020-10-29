Глава стачкома «Гродно Азота»: открыто в стачку вошло 17 человек, протестует около сотни

Семнадцать человек открыто вошли в стачку на ОАО «Гродно Азот», около сотни — протестуют. Об этом заявил телеканалу «Настоящее время» глава стачкома «Гродно Азота» Юрий Рововой, который находится в Варшаве. Интервью опубликовал телеграм-канал стачкома предприятия.





По словам Ровового, 17 человек — это люди, которые официально и открыто выразили свою позицию. «Многие просто не приходят на работу, не поднимают телефон, остаются дома, многие на больничном. Технологический персонал в открытую не вступает в стачку, но и у них идут прогулы. Мне тяжело сказать, какое это количество, но близко к сотне. Причем эти люди незаменимы, это важный технологический персонал», — заметил глава стачкома.

«Несогласных — подавляющее большинство, готовых протестовать — не так много. Большая сила за техническим персоналом, который обслуживает крупнотоннажные цеха на предприятии. Они понимают, что они незаменимы, на их стажировку уходит много времени. И их 26 октября загоняли силовики с дробовиками в руках, в то время как они не хотели заходить и в форме протеста собрались около проходной. Но это, наоборот, еще больше разозлило людей, и они сидели на территории, к ним присоединялись люди из дневного персонала. Сейчас на операторских местах на пультах управления непрерывным химическим производством находятся не квалифицированные люди, сдавшие на рабочее место, а начальство. Люди работают по 24 часа, были два человека, которые работали 36 часов», — рассказал Рововой.

По его словам, уговоры работать сменяются жестким давлением. «Двенадцать человек было уволено, руководство поняло, что уволило их неправильно и что все легко рассыплется. Кипение на нашем предприятии колоссальное, и персонала не хватает очень жестко», — сказал глава стачкома.

На вопрос, почему забастовку поддерживает 100 человек, а не тысяча и более, он ответил: «У нас, в Беларуси, у людей нет финансовой подушки — у некоторых оплата по 300 евро, а у техперсонала — по 500 евро, в то время как люди зарабатывают огромные деньги на аналогичных предприятиях в той же России».

Рововой сообщил, что стачком организовывает получение помощи теми, кто ушел в стачку. «Мы готовы оказывать помощь всем сомневающимся, кто пока не может идти открыто на амбразуру. Нет, вы не пропадете. На аккаунт о помощи для людей, которые вступают в стачку, просто сыпется неимоверное количество предложений о помощи. Помощи гораздо больше, чем тех, кто за ней обращается», — отметил он.

Руководитель стачкома рассказал, что администрация предприятия делает все, чтобы заманить на работу. «Обещают золотые горы, люди, которые работают свыше положенных 12 часов, работают по 24 часа, им платят двойную зарплату и еще сверху обещают бонусы. Они готовы давать еще больше денег, потому что они понимают, что это может стать рывком для остальных сомневающихся», — сказал Рововой.

Он напомнил, что «Гродно Азот» производит аммиак, который необходим для нефтепереработки на «Нафтане». «Если наше предприятие остановится, то остановится и «Нафтан». Это будет сильный удар по бизнесу Лукашенко», — заключил лидер стачкома.

Стачка на предприятии началась 26 октября. В первый день не менее 32 человек были жестко задержаны силовиками на проходной.

В нескольких цехах работники до сих пор отказываются принимать и передавать смены. Точное количество людей, присоединившихся к стачке, неизвестно.

В концерне «Белнефтехим», в состав которого входит ОАО «Гродно Азот», утверждают, что гродненский завод продолжает работать в штатном режиме.