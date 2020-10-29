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Очередное жуткое убийство во Франции. Погибли три человека
29.10.2020 13:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: 1news.md
В Ницце неизвестный, выкрикивающий "Алах акбар", напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Сообщается о трех погибших. Одна жертва – женщина - обезглавлена.
Массовой убийство произошло 29 октября в Ницце. Атаковавшего задержали. Мэр города Кристиан Эстрози допускает, что это был теракт, сообщает
Ожидается, что в Ниццу приедут президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс.
Напомним, что две недели назад под Парижем обезглавили учителя, , который демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
Президент страны Макрон охарактеризовал случившееся как теракт и объявил борьбу с сепаратизмом во Франции. Это привело к кризису в отношениях между Францией и Турцией.
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В Ницце неизвестный, выкрикивающий "Алах акбар", напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Сообщается о трех погибших. Одна жертва – женщина - обезглавлена.
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