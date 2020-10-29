Очередное жуткое убийство во Франции. Погибли три человека

Источник материала: Ежедневник

фото: 1news.md

В Ницце неизвестный, выкрикивающий "Алах акбар", напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Сообщается о трех погибших. Одна жертва – женщина - обезглавлена.

Массовой убийство произошло 29 октября в Ницце. Атаковавшего задержали. Мэр города Кристиан Эстрози допускает, что это был теракт, сообщает РИА Новости . По словам Эстрози, мужчина повторял "Алах акбар".

Ожидается, что в Ниццу приедут президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс.

Напомним, что две недели назад под Парижем обезглавили учителя, , который демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент страны Макрон охарактеризовал случившееся как теракт и объявил борьбу с сепаратизмом во Франции. Это привело к кризису в отношениях между Францией и Турцией.