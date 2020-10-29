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Новым главой МВД стал Иван Кубраков
29.10.2020 13:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
В четверг 29 октября Александр Лукашенко произвел перестановки в руководстве правоохранительных органов.
Главой Министерства внутренних дел назначен Иван Кубраков. Ранее, с марта 2019 года, он возглавлял столичную милицию.
Кубракову 45 лет, его называют одним из самых молодых генералов в структуре МВД. Он уроженец Костюковичского района Могилевской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1995 с позиции участкового.
Занимавший ранее пост руководителя МВД Юрий Караев
Именно Кубракову, как пишут
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В четверг 29 октября Александр Лукашенко произвел перестановки в руководстве правоохранительных органов.
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