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Новым главой МВД стал Иван Кубраков

29.10.2020 13:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

В четверг 29 октября Александр Лукашенко произвел перестановки в руководстве правоохранительных органов.

Главой Министерства внутренних дел назначен Иван Кубраков. Ранее, с марта 2019 года, он возглавлял столичную милицию.

Кубракову 45 лет, его называют одним из самых молодых генералов в структуре МВД. Он уроженец Костюковичского района Могилевской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1995 с позиции участкового.

Занимавший ранее пост руководителя МВД Юрий Караев назначен помощником Лукашенко по Гродненской области.  

Именно Кубракову, как пишут «Минск-Новости», принадлежит инициатива по возвращению названия ОМОН. В 2012 году тогда еще майор Кубраков на совещании у только что назначенного министром Игоря Шуневича выступил с предложением вернуть подразделениям милицейского спецназа название «отряд милиции особого назначения», ставшее их «фирменным» брендом. Также было предложено создать в составе ОМОН взвода боевого назначения, который при необходимости мог выполнить функции подразделения по борьбе с терроризмом до прибытия основных сил.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг 29 октября Александр Лукашенко произвел перестановки в руководстве правоохранительных органов.
 
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