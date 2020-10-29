Лукашенко обвинил власти Польши в фальсификации итогов президентских выборов

Источник материала: АФН

Лукашенко обвинил власти Польши в фальсификации итого президентских выборов, охарактеризовав текущую ситуацию в соседней стране фразой «хотели у нас мятеж устроить, а получили сами».

"Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, госслужащие», - заявил обиженный на Польшу Лукашенко.

«Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты. Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это все началось", - продолжил пенсионер в стиле «А что я? Вот другие тоже фальсифицируют».

По его словам, в Польше есть и классовое неравенство: «Да, там есть кучка богатых, но сколько там бедных. И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства. Это все в кучу собралось, а дальше - спусковой крючок: для крестьян - пушнина, для женщин - аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли", - раздосадовано сказал Лукашенко.

Вот интересно, а выражение «кормовая база» ему ни о чем не говорит?