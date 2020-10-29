Samsung запатентовала выдвижную клавиатуру для складного Galaxy Z Fold

Источник материала: Onliner

Свежий патент Samsung позволил сделать предположение о третьем поколении складного флагмана Galaxy Z Fold . Смартфон может получить два складных механизма вместо одного — таким образом, экран будет сгибаться в двух местах. Но и это не все. Подробности сообщает ресурс LetsGoDigital.

В одной из трех частей смартфона появится полость для клавиатуры, которая будет выдвигаться при необходимости. Она должна быть сенсорной и сможет отображать не только символы, но и другую информацию — например, входящие уведомления. То есть у смартфона будет два экрана — один гибкий и один выдвижной.













Изменения по сравнению с Galaxy Z Fold 2 выглядят радикальными, однако гибкие экраны открывают дизайнерам и инженерам поле для новых экспериментов. К тому же описанный Galaxy Z Fold 3 — лишь концепт, и не факт, что он дойдет до серийного производства.