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Samsung запатентовала выдвижную клавиатуру для складного Galaxy Z Fold
Источник материала: Onliner
Свежий патент Samsung позволил сделать предположение о третьем поколении складного флагмана
В одной из трех частей смартфона появится полость для клавиатуры, которая будет выдвигаться при необходимости. Она должна быть сенсорной и сможет отображать не только символы, но и другую информацию — например, входящие уведомления. То есть у смартфона будет два экрана — один гибкий и один выдвижной.
Изменения по сравнению с
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 730, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
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Свежий патент Samsung позволил сделать предположение о третьем поколении складного флагмана Galaxy Z Fold. Смартфон может получить два складных механизма вместо одного —...
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