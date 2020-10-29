МВД: минчанин похитил красно-зеленый флаг и пошил из него бело-красно-белый

Источник материала: Onliner

Как сообщает МВД, 28-летний минчанин снял государственный красно-зеленый флаг с 1-й центральной районной клинической поликлиники столицы. Из него мужчина пошил себе бело-красно-белый флаг. В МВД сообщают, что его он «планировал использовать на протестах».

«Молодого человека задержали, при осмотре его квартиры нашли 7-метровое бело-красно-белое полотно, протестную атрибутику и разорванный флаг Беларуси. Выяснилось, что минчанин неоднократно участвовал в сцепках и блокировал дороги, — сообщает МВД. — За хищение флага и несанкционированные массовые мероприятия задержанного привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде ареста и штрафа».