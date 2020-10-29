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Милиция в БГУФК и автозак возле МГЛУ. Белорусские студенты продолжают протестовать
Источник материала: Onliner
Четвертый день активных студенческих волнений. После эмоционального вечера с появлением силовиков в БГМУ, сегодня не стало спокойнее. Студенты проводят акции солидарности со своими отчисленными однокашниками, те, в свою очередь, фоткаются на фоне ректората, протестующих подкармливают пиццей сочувствующие минчане. Возле иняза обозначилась спецтехника. В БГУФК появились милиционеры. В БрГТУ запрещают публиковать приказы в интернете. Возле Академии искусств собрались выпускники.
БГУФК
Учащиеся университета физкультуры шлют видео. Около центрального входа появились милиционеры и забежали внутрь.
БНТУ
Неспокойно в политехе. Инициатива «Честные люди» сообщает, что ее сотрудникам пишут студенты БНТУ и рассказывают, что парней массово вызывают в деканат для отчисления: «Там сразу дежурит военком и выдает повестку в военкомат».
Вот комментарий адвоката: «К сожалению, если вам лично вручат повестку, это будет сложно оспорить. Советуем не заходить в деканат и не получать повестку».
БрГТУ
В Брестском техническом университете запретили выкладывать приказы в интернет. Чуть погодя это приказ появился в интернете. Он подписан ректором Бахановичем.
Напомним, 20 октября стало известно, что в МГЛУ, БГУКИ и БрГТУ — новые ректоры. БрГТУ возглавил Александр Баханович, который ранее трудился проректором по учебной работе БНТУ.
БГУИР
Telegram-канал «Мирный БГУИР» сообщает: вчера стало известно, что в понедельник прекращает работу честный декан ФКСиС. Сегодня появилась информация о непродлении контракта с преподавателем кафедры гуманитарных дисциплин, которая ранее подписалась под видеообращением преподавателей.
Студенты проводят акции солидарности с преподавателями и отчисленными товарищами.
БГУКИ
Сегодня в университете у охраны на главном входе лежат списки с именами и фото отчисленных вчера студентов. Также закрыт второй вход в корпус, сообщает «Студэнцкая ініцыятыўная група». Помимо этого, проходит акция солидарности с отчисленными студентами.
Проректор по административно-хозяйственным вопросам предупредил студентов о том, что их мероприятие не санкционировано и попросил всех разойтись. По его словам, ректор сегодня заболел.
БГМУ
Студенты собрались в главном корпусе, чтобы поддержать отчисленных товарищей.
Преподаватели и сотрудники университета создали
Очевидцы сообщали, что в здании БГМУ дежурят три сотрудника милиции, а рядом стоит характерный бус.
Telegram-канал «Рупор БГМУ» делится фотографиями отчисленных студенток.
БГАИ
Выпускники академии пришли поддержать студентов и поговорить с ректором. Им сказали, что ректора нет на месте, а первый проректор болеет, сообщают читатели.
МГЛУ
Возле столичного иняза наблюдается автозак и характерный бус. Студенты шлют видео.
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Четвертый день активных студенческих волнений. После эмоционального вечера с появлением силовиков в БГМУ, сегодня не стало спокойнее. Студенты проводят акции...
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