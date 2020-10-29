ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция в БГУФК и автозак возле МГЛУ. Белорусские студенты продолжают протестовать

29.10.2020 14:01 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Четвертый день активных студенческих волнений. После эмоционального вечера с появлением силовиков в БГМУ, сегодня не стало спокойнее. Студенты проводят акции солидарности со своими отчисленными однокашниками, те, в свою очередь, фоткаются на фоне ректората, протестующих подкармливают пиццей сочувствующие минчане. Возле иняза обозначилась спецтехника. В БГУФК появились милиционеры. В БрГТУ запрещают публиковать приказы в интернете. Возле Академии искусств собрались выпускники. 

БГУФК

Учащиеся университета физкультуры шлют видео. Около центрального входа появились милиционеры и забежали внутрь.

БНТУ

Неспокойно в политехе. Инициатива «Честные люди» сообщает, что ее сотрудникам пишут студенты БНТУ и рассказывают, что парней массово вызывают в деканат для отчисления: «Там сразу дежурит военком и выдает повестку в военкомат».

Вот комментарий адвоката: «К сожалению, если вам лично вручат повестку, это будет сложно оспорить. Советуем не заходить в деканат и не получать повестку».

БрГТУ

В Брестском техническом университете запретили выкладывать приказы в интернет. Чуть погодя это приказ появился в интернете. Он подписан ректором Бахановичем.



Напомним, 20 октября стало известно, что в МГЛУ, БГУКИ и БрГТУ — новые ректоры. БрГТУ возглавил Александр Баханович, который ранее трудился проректором по учебной работе БНТУ.

БГУИР

Telegram-канал «Мирный БГУИР» сообщает: вчера стало известно, что в понедельник прекращает работу честный декан ФКСиС. Сегодня появилась информация о непродлении контракта с преподавателем кафедры гуманитарных дисциплин, которая ранее подписалась под видеообращением преподавателей.

Студенты проводят акции солидарности с преподавателями и отчисленными товарищами.

БГУКИ

Милиция в БГУФК и автозак возле МГЛУ. Белорусские студенты продолжают протестовать

Сегодня в университете у охраны на главном входе лежат списки с именами и фото отчисленных вчера студентов. Также закрыт второй вход в корпус, сообщает «Студэнцкая ініцыятыўная група». Помимо этого, проходит акция солидарности с отчисленными студентами.

Милиция в БГУФК и автозак возле МГЛУ. Белорусские студенты продолжают протестовать

Проректор по административно-хозяйственным вопросам предупредил студентов о том, что их мероприятие не санкционировано и попросил всех разойтись. По его словам, ректор сегодня заболел.

БГМУ

Студенты собрались в главном корпусе, чтобы поддержать отчисленных товарищей.

Милиция в БГУФК и автозак возле МГЛУ. Белорусские студенты продолжают протестовать

Преподаватели и сотрудники университета создали петицию против отчисления студентов. Они требуют уволить проректора по воспитательной работе и начальника отдела по воспитательной работе с молодежью. В случае отказа ректора выполнить требования преподавателей и сотрудников подписавшиеся обещают «ходатайствовать о приостановлении членства университета в Болонском процессе за грубое попрание принципа академических свобод».

Очевидцы сообщали, что в здании БГМУ дежурят три сотрудника милиции, а рядом стоит характерный бус.

Telegram-канал «Рупор БГМУ» делится фотографиями отчисленных студенток.



БГАИ

Выпускники академии пришли поддержать студентов и поговорить с ректором. Им сказали, что ректора нет на месте, а первый проректор болеет, сообщают читатели.

Милиция в БГУФК и автозак возле МГЛУ. Белорусские студенты продолжают протестовать

МГЛУ

Возле столичного иняза наблюдается автозак и характерный бус. Студенты шлют видео.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четвертый день активных студенческих волнений. После эмоционального вечера с появлением силовиков в БГМУ, сегодня не стало спокойнее. Студенты проводят акции...
 
Новости дня
Новости разные
 
EPAM откроет центр разработки в Вильнюсе на 600 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика