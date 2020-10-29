Милиция в БГУФК и автозак возле МГЛУ. Белорусские студенты продолжают протестовать

Источник материала: Onliner

Четвертый день активных студенческих волнений. После эмоционального вечера с появлением силовиков в БГМУ, сегодня не стало спокойнее. Студенты проводят акции солидарности со своими отчисленными однокашниками, те, в свою очередь, фоткаются на фоне ректората, протестующих подкармливают пиццей сочувствующие минчане. Возле иняза обозначилась спецтехника. В БГУФК появились милиционеры. В БрГТУ запрещают публиковать приказы в интернете. Возле Академии искусств собрались выпускники.

БГУФК

Учащиеся университета физкультуры шлют видео. Около центрального входа появились милиционеры и забежали внутрь.

БНТУ

Неспокойно в политехе. Инициатива «Честные люди» сообщает, что ее сотрудникам пишут студенты БНТУ и рассказывают, что парней массово вызывают в деканат для отчисления: «Там сразу дежурит военком и выдает повестку в военкомат».

Вот комментарий адвоката: «К сожалению, если вам лично вручат повестку, это будет сложно оспорить. Советуем не заходить в деканат и не получать повестку».

БрГТУ

В Брестском техническом университете запретили выкладывать приказы в интернет. Чуть погодя это приказ появился в интернете. Он подписан ректором Бахановичем.







Напомним, 20 октября стало известно, что в МГЛУ, БГУКИ и БрГТУ — новые ректоры. БрГТУ возглавил Александр Баханович, который ранее трудился проректором по учебной работе БНТУ.

БГУИР

Telegram-канал «Мирный БГУИР» сообщает: вчера стало известно, что в понедельник прекращает работу честный декан ФКСиС. Сегодня появилась информация о непродлении контракта с преподавателем кафедры гуманитарных дисциплин, которая ранее подписалась под видеообращением преподавателей.

Студенты проводят акции солидарности с преподавателями и отчисленными товарищами.

БГУКИ





Сегодня в университете у охраны на главном входе лежат списки с именами и фото отчисленных вчера студентов. Также закрыт второй вход в корпус, сообщает «Студэнцкая ініцыятыўная група». Помимо этого, проходит акция солидарности с отчисленными студентами.





Проректор по административно-хозяйственным вопросам предупредил студентов о том, что их мероприятие не санкционировано и попросил всех разойтись. По его словам, ректор сегодня заболел.

БГМУ

Студенты собрались в главном корпусе, чтобы поддержать отчисленных товарищей.





Преподаватели и сотрудники университета создали петицию против отчисления студентов. Они требуют уволить проректора по воспитательной работе и начальника отдела по воспитательной работе с молодежью. В случае отказа ректора выполнить требования преподавателей и сотрудников подписавшиеся обещают «ходатайствовать о приостановлении членства университета в Болонском процессе за грубое попрание принципа академических свобод».

Очевидцы сообщали, что в здании БГМУ дежурят три сотрудника милиции, а рядом стоит характерный бус.

Telegram-канал «Рупор БГМУ» делится фотографиями отчисленных студенток.







БГАИ

Выпускники академии пришли поддержать студентов и поговорить с ректором. Им сказали, что ректора нет на месте, а первый проректор болеет, сообщают читатели.





МГЛУ

Возле столичного иняза наблюдается автозак и характерный бус. Студенты шлют видео.