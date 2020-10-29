Шикарный дворец в Наровле снова попытаются продать. Стартовую цену снизили в 5 раз

Источник материала: Onliner

На 14 ноября объявлен аукцион по продаже самого ценного и самого настрадавшегося здания Наровли. Этот дворец на самом берегу реки продают уже давно и без малейших признаков успеха. Отдать за одну базовую не соглашаются, еще недавно просили почти $100 тыс. Теперь говорят, что снизили стартовую цену до 50 816,79 руб.

Неприметный лот «здание учебного корпуса» появился на сайте Белорусской универсальной товарной биржи 14 октября. Если не быть в теме, то и не догадаешься, что речь о знаменитом дворце.

До чернобыльской аварии в усадебном доме Горватов 1850 года постройки располагался интернат. Потом детей выселили. С тех пор здание разваливается, даже охранный статус историко-культурной ценности второй категории не помогает (всего категорий четыре, высшая — нулевая).

Виновных нет.

Покупатели за назначенную цену (254 тыс. рублей максимум) почему-то много лет не находились. Дом пытался выкупить или хоть как-то получить в собственность наследник владельцев — Андрей Горват. Но толку не добился. Цену постепенно снижали, однако поучаствовать в торгах так никто и не решился.

На этот раз электронные торги стартуют (если кто-то заявится) с 50 816,79 рубля.





Характеристики объекта:

двухэтажное кирпичное здание с покрытием, ограждением, фонтаном;

историко-культурная ценность 2-й категории;

без документов о госрегистрации;

площадь — 1 548,50 кв. м;

площадь земельного участка — 1,0722 га.

Отметим, что крыши несколько лет фактически нет, она сгнила и обрушилась. Коробка крепкая. «Фонтан» — это сухие остатки панского сооружения с «тронами» на берегу Припяти.

Покупатель обязан использовать участок под размещение объектов туризма и общепита.

Электронные торги назначены на 12 ноября, 11:20. Заявки на участие можно подавать до 6 ноября. Необходимо внести задаток 10 тыс. руб.

Сколько будет претендентов за эту цену?

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