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Шикарный дворец в Наровле снова попытаются продать. Стартовую цену снизили в 5 раз
Источник материала: Onliner
На 14 ноября объявлен аукцион по продаже самого ценного и самого настрадавшегося здания Наровли. Этот дворец на самом берегу реки продают уже давно и без малейших признаков успеха. Отдать за одну базовую не соглашаются, еще недавно просили почти $100 тыс. Теперь говорят, что снизили стартовую цену до 50 816,79 руб.
Неприметный
До чернобыльской аварии в усадебном доме Горватов 1850 года постройки располагался интернат. Потом детей выселили. С тех пор здание разваливается, даже охранный статус историко-культурной ценности второй категории не помогает (всего категорий четыре, высшая — нулевая).
Виновных нет.
Покупатели за назначенную цену (254 тыс. рублей максимум) почему-то много лет не находились. Дом пытался выкупить или хоть как-то получить в собственность наследник владельцев — Андрей Горват. Но толку не добился. Цену постепенно снижали, однако поучаствовать в торгах так никто и не решился.
На этот раз электронные торги стартуют (если кто-то заявится) с 50 816,79 рубля.
Характеристики объекта:
Отметим, что крыши несколько лет фактически нет, она сгнила и обрушилась. Коробка крепкая. «Фонтан» — это сухие остатки панского сооружения с «тронами» на берегу Припяти.
Покупатель обязан использовать участок под размещение объектов туризма и общепита.
Электронные торги назначены на 12 ноября, 11:20. Заявки на участие можно подавать до 6 ноября. Необходимо внести задаток 10 тыс. руб.
Сколько будет претендентов за эту цену?
Чтобы сделать свой выбор,
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На 14 ноября объявлен аукцион по продаже самого ценного и самого настрадавшегося здания Наровли. Этот дворец на самом берегу реки продают уже давно и без малейших...
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