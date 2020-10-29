За последние 3 месяца долги минчан за ЖКУ выросли на 1 миллион рублей

Источник материала: Onliner

В последние месяцы в Минске выросло число неплательщиков за «коммуналку». На 1 октября 2020 г. совокупная задолженность минчан составила 8 млн 932 тыс. рублей, сообщают «Минск-Новости». Причем за последние три месяца — с июля по сентябрь — сумма долга выросла более чем на 1 млн рублей.

Специалисты отчасти связывают тенденцию с тем, что в последнее время город пополнился новостройками, из-за чего общее количество лицевых счетов увеличилось на 2502 и достигло 711 066. В то же время выросло количество просроченных лицевых счетов в процентном отношении: на 1 июля их было 54 172, или 7,6%, на 1 октября — 74 828, или 10,5%.

Фактически растет количество неплательщиков с краткосрочной задолженностью до 3 месяцев: она числится по 90% лицевых счетов против 86,5% на 1 июля. И наоборот, идет снижение по более длительным срокам. Так, долги за ЖКУ от 3 до 6 месяцев имеются по 3,9% лицевых счетов от общего количества просроченных (по итогам за полугодие — по 6,1%), от 6 месяцев до 1 года — по 2,9% (было 3,2 %), от 1 года до 3 лет — по 2,3% (было 2,9%), свыше 3 лет — по 1% (было 1,3%).

Напомним, за каждый день просрочки платежей, начиная с 26-го числа месяца, следующего за отчетным, начисляется пеня в размере 0,3% от суммы долга по основным ЖКУ. Предпринимаются и другие меры по взысканию задолженности, причем в последнее время особенно активно. В конце августа минчан пугали арестом имущества и СОП даже за пару дней просрочки, а в конце октября отправляли пугающие предупреждения и жировки даже из-за мизерного долга.