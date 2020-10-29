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EPAM откроет центр разработки в Вильнюсе на 600 человек
Источник материала: Tut.by
EPAM объявила об открытии нового офиса в Вильнюсе (Литва). Компания планирует нанять около 600 высококвалифицированных специалистов в следующие пять лет. Об этом сообщается на официальном сайте организации
Новая команда займется поддержкой нескольких крупномасштабных проектов компании для крупных клиентов, в которых планируется использование технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, интернета вещей, облачных вычислений и других инновационных систем. Кроме того, в EPAM Systems хотят сотрудничать с местными университетами, внедряя программы профессионального обучения, сертификации и повышения квалификации как для студентов, так и готовых специалистов.
«Наша компания впечатлена чрезвычайно динамичным ИКТ-сектором Литвы. Страна является домом для быстрорастущего ИТ-сообщества, а также инженерного сообщества. Мы надеемся быстро вовлечься и стать важной частью литовского сообщества бизнес-услуг», — сказал Джейсон Петерсон (Jason Peterson), финансовый директор EPAM Systems.
Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс добавил, что в стране «рады приветствовать EPAM в Вильнюсе». «Приход такой компании в Литву — очень радостное событие для всего технологического сообщества», — заключил министр.
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Новая команда займется поддержкой нескольких крупномасштабных проектов компании для крупных клиентов
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