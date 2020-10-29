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Новый Geely на старте: 1 ноября в Беларуси начнутся продажи нового кроссовера Tugella

29.10.2020 14:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Купеобразный «паркетник» Geely Tugella выходит на белорусский рынок. Первые машины уже появились в дилерских салонах.


Напомним, что это первая модель Geely на платформе CMA, разработанной дочерней компанией Volvo и на которой уже созданы кроссовер XC40 и модели под брендом Lynk & Co. В длину (4605 мм), ширину (1,878 мм) и по величине колесной базы (2700 мм) кроссовер с покатой крышей оказывается немного крупнее Atlas, объем багажника — 326 л (1077 л со сложенными задними сиденьями).


В Беларуси к моменту старта продаж Tugella будет предлагаться с двухлитровой турбо-«четверкой», развивающей 238 л. с. и 350 Нм крутящего момента. В трансмиссии — 8-ступенчатый «автомат» и полный привод с многодисковой муфтой подключения задней оси.


На выбор — две комплектации. Оснащение базовой версии Luxury богатое и включает ABS, ESP, круиз-контроль, шесть подушек безопасности, аудиосистему с 8 динамиками, кожаные сиденья с подогревом (спереди и сзади), передние и задние парктроники, электропривод двери багажника, рисованную комбинацию приборов на экране диагональю 12,3 дюйма, двухзонный климат-контроль и 19-дюймовые колесные диски. Цена — 78 400 рублей.


Топовая комплектация Flagship за 81 900 рублей — это адаптивный круиз-контроль и расширенный набор электронных ассистентов (функция автоматического торможения, удержания машины в полосе, помощник при выезде задним ходом и т. д.), сиденья с отделкой кожей наппа и вентиляцией (передних кресел), передние двери с подсветкой, бесконтактное открытие багажной двери (движением ноги под бампером), беспроводная зарядка для смартфонов и 20-дюймовые колеса.


Отметим также, что программа кредитования на Tugella не распространяется.

 
 
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Купеобразный «паркетник» Geely Tugella выходит на белорусский рынок. Первые машины уже появились в дилерских салонах.
 
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