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Пропавший молодой мужчина найден погибшим
Источник материала: Навiны
В Минской области завершены поиски 27-летнего Александра Жука, о судьбе которого несколько дней не было ничего известно.
Как сообщалось, мужчина вечером 23 октября ушел из дома (проживал в Клецке на улице Привокзальной) и исчез.
Сегодня ПСО «Ангел» сообщил, что мужчина найден погибшим. Обстоятельства смерти не разглашаются.
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В Минской области завершены поиски 27-летнего Александра Жука, о судьбе которого несколько дней не было ничего известно.
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