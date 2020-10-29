Пропавший молодой мужчина найден погибшим

В Минской области завершены поиски 27-летнего Александра Жука, о судьбе которого несколько дней не было ничего известно.





Как сообщалось, мужчина вечером 23 октября ушел из дома (проживал в Клецке на улице Привокзальной) и исчез.

Сегодня ПСО «Ангел» сообщил, что мужчина найден погибшим. Обстоятельства смерти не разглашаются.