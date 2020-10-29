ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пропавший молодой мужчина найден погибшим

29.10.2020 14:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Минской области завершены поиски 27-летнего Александра Жука, о судьбе которого несколько дней не было ничего известно.

Пропавший молодой мужчина найден погибшим

Как сообщалось, мужчина вечером 23 октября ушел из дома (проживал в Клецке на улице Привокзальной) и исчез.

Сегодня ПСО «Ангел» сообщил, что мужчина найден погибшим. Обстоятельства смерти не разглашаются.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минской области завершены поиски 27-летнего Александра Жука, о судьбе которого несколько дней не было ничего известно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кубраков вместо Караева: Лукашенко о выборе нового главы МВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика