Почему Лукашенко назначил Кубракова главой МВД

Александр Лукашенко пояснил, почему назначил главу минской милиции Ивана Кубракова новым министром внутренних дел. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Пул первого».



Фото president.gov.by

«Во-первых, у нас более-менее сложная ситуация в Минске, — сказал Лукашенко. — Ею придется заниматься, конечно, ты в теме. Конечно, не один будешь заниматься. Там будет начальник УВД, которому ты точно мешать не будешь работать, потому что сам только что прошел этот уровень. Ну, а с другой стороны, у тебя этот опыт. Если начальнику УВД новому надо будет этот опыт, ты ему его передашь».

Лукашенко отметил, что бывший заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков назначен помощником президента по Минску. «Мы направили твоего друга, наставника Петровича на Минск помощником, и у него задача работать в контакте, не мешая никому, — сказал Лукашенко Кубракову. — Но ты знаешь, он — опытный человек. Он это все протопал. Он — преданный человек делу. Сложится хороший такой кулак [из людей], которые понимают очень хорошо друг друга. Ну, а Наталья Ивановна (Кочанова. — БелаПАН.), как уполномоченная по Минску, уже будет разводить, сводить».

«Замысел такой у меня был — создать сплав опыта, преданности, патриотизма, таланта. Я очень надеюсь, что у вас эта работа получится», — добавил Лукашенко.

Кубраков с 28 марта 2019 года работал начальником главного управления внутренних дел Минского горисполкома, а ранее, в течение двух лет, возглавлял управление внутренних дел Витебского облисполкома.

Иван Кубраков включен в санкционные списки США и ЕС как один из ответственных за репрессии и насилие в отношении мирных демонстрантов в Беларуси после президентских выборов 2020 года.