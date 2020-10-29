Более 1400 участников мирных протестов привлечено в октябре к административной ответственности

В октябре 2020 года к административной ответственности привлечено более 1.400 участников мирных акций протеста, из них 460 человек подверглись административному аресту. Об этом сообщил сайт правозащитного центра «Весна» (лишен властями регистрации).





«Судебный конвейер не останавливается: в четверг, 29 октября, суды Минска и областей продолжают рассматривать административные дела против мирных демонстрантов, вышедших на митинги солидарности и забастовки», — отмечается в сообщении.

Правозащитники с помощью волонтеров продолжают сбор информации о результатах судебных заседаний.

Как сообщалось ранее, ПЦ «Весна» располагает сведениями о 388 задержанных по политически мотивированным уголовным делам с начала кампании по выборам президента. Политзаключенными признаны 99 человек.

В то же время, как сообщил в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» 28 октября генеральный прокурор Андрей Швед, по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении силовиков заведено 657 уголовных дел . По этим делам признаны обвиняемыми около 200 человек. Около 70 дел направлено в суды, девять дел рассмотрено судами. По большинству из них граждане осуждены на лишение свободы, и дальше такая практика будет продолжаться, заявил генпрокурор.

Массовые протесты против официальных итогов президентских выборов и применения насилия к мирным протестующим продолжаются 81 день.