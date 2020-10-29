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Более 1400 участников мирных протестов привлечено в октябре к административной ответственности

29.10.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В октябре 2020 года к административной ответственности привлечено более 1.400 участников мирных акций протеста, из них 460 человек подверглись административному аресту. Об этом сообщил сайт правозащитного центра «Весна» (лишен властями регистрации).

Более 1400 участников мирных протестов привлечено в октябре к административной ответственности

«Судебный конвейер не останавливается: в четверг, 29 октября, суды Минска и областей продолжают рассматривать административные дела против мирных демонстрантов, вышедших на митинги солидарности и забастовки», — отмечается в сообщении.

Правозащитники с помощью волонтеров продолжают сбор информации о результатах судебных заседаний.

Как сообщалось ранее, ПЦ «Весна» располагает сведениями о 388 задержанных по политически мотивированным уголовным делам с начала кампании по выборам президента. Политзаключенными признаны 99 человек.

В то же время, как сообщил в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» 28 октября генеральный прокурор Андрей Швед, по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении силовиков заведено 657 уголовных дел. По этим делам признаны обвиняемыми около 200 человек. Около 70 дел направлено в суды, девять дел рассмотрено судами. По большинству из них граждане осуждены на лишение свободы, и дальше такая практика будет продолжаться, заявил генпрокурор.

Массовые протесты против официальных итогов президентских выборов и применения насилия к мирным протестующим продолжаются 81 день.

 
Теги: Минск
 
 
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В октябре 2020 года к административной ответственности привлечено более 1.400 участников мирных акций протеста, из них 460 человек подверглись административному...
 
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