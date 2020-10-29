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Биржа: евро и доллар резко растут второй день подряд

29.10.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередным существенным ростом американской и европейской валют.

Биржа: евро и доллар резко растут второй день подряд

Так, евро добавил 0,0319 пункта и завершил сессию на отметке 3,084 белорусского рубля, доллар 0,0274 пункта — 2,6264 белорусского рубля.

В свою очередь российский рубль снизился на 0,0091 пункта — 3,3274 белорусского рубля за 1200 российских.

 
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Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередным существенным ростом американской и европейской валют.
 
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