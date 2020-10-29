Лукашенко предложил взять в дружины бывших солдат и вооружить их

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с инициативой привлечь в народные дружины бывших военнослужащих и вооружить их, сообщает БелТА .

Сегодня глава государства провел кадровые перестановки в МВД: Юрий Караев покинул должность главы ведомства, а на его место назначен Иван Кубраков, ранее руководивший ГУВД Мингорисполкома. Ранее Кубраков заявил о формировании добровольных дружин, которые будут помогать сотрудникам милиции охранять порядок на столичных улицах.

Лукашенко сказал, что в мобильные отряды стоит привлекать бывших военнослужащих, в том числе афганцев. По его словам, от них исходит много обращений.

"Сколько мужиков, а женщин, еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю", - заявил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что работу дружин нужно сделать не формальной, а чтобы они смогли в полную силу развернуться. Белорусский лидер привел в пример события в Кыргызстане. По его словам, "это был хаос полнейший, все силовики разбежались, некому защищать страну".

"Кто взял на себя ответственность? Народные дружины. Они подтянули разбежавшихся милиционеров, они спецслужбы подтянули к себе и военных. И создали мощные народные дружины. И в течение суток погасили все пожары", - сказал Лукашенко. Глава государства считает, что народные дружины должны работать, встрепенуться и защищать свои дома. Он добавил, что генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска обеспечат необходимую защиту стране.

Милиция и военные из города не уйдут

"Вы же посмотрите, что происходит. Сегодня я читаю обзоры: ах, Лукашенко отдал команду работать в прошлое воскресенье в сумерках, как я говорил, в спальных районах. Слушайте, я на то и главнокомандующий. Я какой закон нарушил? Это мое дело", - считает белорусский лидер.

По его мнению, бывшему главе МВД Юрию Караеву не стоит здесь оправдываться. Силовики не могли поступить иначе, когда протестующие вошли в квартиры людей.

"Мы же не знали, с какой целью они туда пришли. Мы исходили из худшего, и мы защищали семьи", - заверил Лукашенко.

После чего сразу добавил: "Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет, пока я президент".

Глава государства пояснил, что защита мира и покоя белорусов входит в его функции и полномочия и они "они должны это знать".