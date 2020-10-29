Найден напиток, спасающий от диабета второго типа

Источник материала: Sputnik Беларусь

Врачи назвали напиток, спасающий от диабета второго типа: хроническое заболевание можно предотвратить при помощи правильного питания, а также самого известного напитка – кофе.

Диабет второго типа – заболевание, при котором человеческий организм перестает принимать и усваивать глюкозу. В течение многих лет врачи пытались понять, как оградить человечество от развития подобного заболевания, исследуя здоровье 40 тысяч человек. Результаты кропотливой работы были обнародованы недавно.

Как сообщило издание Express, врачи медицинского Университета Нидерландов назвали способ спасения от диабета второго типа. По мнению ученых, в этом может помочь здоровая пища и любимый напиток миллионов – кофе.

Как оказалось, употребление трех чашек кофе в день может снизить риск развития диабета на 42%. При этом эксперты отмечают, что лучше предпочесть кофе без кофеина и навсегда отказаться от всевозможных добавок и сиропов.

Что происходит с организмом, когда вы пьете кофе, – читайте в справке Sputnik .

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