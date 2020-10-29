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Кубраков вместо Караева: Лукашенко о выборе нового главы МВД

29.10.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Президент, назначая Кубракова, рассказал, что выбор пришлось делать из десятка предложенных кандидатур. Одним из аргументов был опыт работы генерал-майора на посту главы минской милиции.

"Во-первых, у нас более-менее сложная ситуация в Минске, ей придется заниматься", - сказал Лукашенко Кубракову, комментируя его назначение на должность главы МВД.

© Photo : МВД Беларуси
Что известно о новом главе МВД: молодой генерал и инициативный руководитель

Глава государства уточнил, что "друг и наставник" нового министра Александр Барсуков был назначен помощником президента по Минску. В контакте с ними будет работать и уполномоченный по Минску Наталья Кочанова.

"Сплав опыта, преданности патриотизма", - так аргументировал свой выбор глава государства.

Новый министр внутренних дел считается одним из самых молодых милицейских генералов – получил звание генерал-майора в 43 года, когда еще возглавлял УВД Витебской области.

Глава МВД родился 5 мая 1975 года в деревне Малиновка Костюковичского района Могилевской области. Окончил Минскую специальную среднюю школу МВД и Академию МВД Беларуси. Службу в органах внутренних дел начал в 1995-м. Работал участковым, впоследствии занимал руководящие должности в главном управлении охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД. Потом был начальником УВД Витебской области, начальником ГУВД Минска.

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Теги: Минск
 
 
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