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Кубраков вместо Караева: Лукашенко о выборе нового главы МВД
29.10.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент,
"Во-первых, у нас более-менее сложная ситуация в Минске, ей придется заниматься", - сказал Лукашенко Кубракову, комментируя его назначение на должность главы МВД.
© Photo : МВД Беларуси
Глава государства уточнил, что "друг и наставник" нового министра Александр Барсуков был назначен помощником президента по Минску. В контакте с ними будет работать и уполномоченный по Минску Наталья Кочанова.
"Сплав опыта, преданности патриотизма", - так аргументировал свой выбор глава государства.
Новый министр внутренних дел считается одним из самых молодых милицейских генералов – получил звание генерал-майора в 43 года, когда еще возглавлял УВД Витебской области.
Глава МВД родился 5 мая 1975 года в деревне Малиновка Костюковичского района Могилевской области. Окончил Минскую специальную среднюю школу МВД и Академию МВД Беларуси. Службу в органах внутренних дел начал в 1995-м. Работал участковым, впоследствии занимал руководящие должности в главном управлении охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД. Потом был начальником УВД Витебской области, начальником ГУВД Минска.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил Юрия Караева на Ивана Кубракова на должности главы МВД республики. Почему он это сделал – смотрите на видео.
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