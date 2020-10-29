Минтранс решил передать в концессию терминалы аэропортов

Источник материала: Ежедневник

фото: traveling.by

По мнению государства, это должно привлечь инвесторов и улучшить качество обслуживания.

Терминалы областных аэропортов Беларуси могут быть переданы в концессию, сообщил 29 октября директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

"Мы пересмотрели концепцию развития областных аэропортов. Дополняем ее понятием "концессия", - цитирует Сикорского Белта . - В концессию могут быть переданы только терминалы, полосы будут находиться в исключительной собственности государства, что предусмотрено законодательством".

По его словам, такая мера позволит повысить качество обслуживания пассажиров, привлечь инвесторов и новые компании, что в свою очередь повысит мобильность и комфорт граждан.