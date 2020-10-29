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Минтранс решил передать в концессию терминалы аэропортов

29.10.2020 14:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: traveling.by

По мнению государства, это должно привлечь инвесторов и улучшить качество обслуживания.

Терминалы областных аэропортов Беларуси могут быть переданы в концессию, сообщил 29 октября  директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

"Мы пересмотрели концепцию развития областных аэропортов. Дополняем ее понятием "концессия", - цитирует Сикорского Белта. - В концессию могут быть переданы только терминалы, полосы будут находиться в исключительной собственности государства, что предусмотрено законодательством".

По его словам, такая мера позволит повысить качество обслуживания пассажиров, привлечь инвесторов и новые компании, что в свою очередь повысит мобильность и комфорт граждан.

 
 
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По мнению государства, это должно привлечь инвесторов и улучшить качество обслуживания.
 
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