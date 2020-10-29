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Минтранс решил передать в концессию терминалы аэропортов
29.10.2020 14:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: traveling.by
По мнению государства, это должно привлечь инвесторов и улучшить качество обслуживания.
Терминалы областных аэропортов Беларуси могут быть переданы в концессию, сообщил 29 октября директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.
"Мы пересмотрели концепцию развития областных аэропортов. Дополняем ее понятием "концессия", - цитирует Сикорского
По его словам, такая мера позволит повысить качество обслуживания пассажиров, привлечь инвесторов и новые компании, что в свою очередь повысит мобильность и комфорт граждан.
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По мнению государства, это должно привлечь инвесторов и улучшить качество обслуживания.
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