Лукашенко объяснил, почему назначил силовиков помощниками в областях

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Он также предупредил, что собирается расширить их полномочия.

Как уже сообщалось , 29 октября Валерий Вакульчик был назначен помощником Лукашенко по Брестской области, Юрий Караев - по Гродненской области, а Александр Барсуков - по Минску.



"Публично хочу довести до всех присутствующих: мною принято кадровое решение и вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны. В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли (они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться). Почему вы? Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить", - пояснил Лукашенко.



Он также поручил подготовить и усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся помощников: их полномочия будут расширены. В их обязанности будет входить в том числе контроль всех кадров на местах. «От председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора, - уточнил Лукашенко. - Но по подбору и другим вопросам, социально-экономического развития, конечно, это очень тонкая работа. У них опыт есть. Это работа с руководителями регионов - Брестской области, Гродненской области и Минска. Поэтому контакт с губернатором - это очень тонкая работа. И я абсолютно убежден, что, имея такой опыт, они это смогут сделать".