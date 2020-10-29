Приорбанк начал платить до 150 рублей за привод новых клиентов по рекомендации

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Чтобы стать партнером, нужно заключить договор с банком. Дальше требуется лишь рекомендация: все переговоры, выбор пакета и оформление счета берут на себя специалисты банка.



Величина вознаграждения зависит от формы собственности привлекаемых клиентов и их количества в месяц. Так, при привлечении одного ИП в месяц выплачивается 40 рублей, а юридического лица – 80. Каждая успешная рекомендация двум и более клиентам в месяц поощряется 50 рублями за каждого ИП или 150 – за каждую организацию. Деньги перечисляются на счет партнера по результатам месяца.

Что в итоге?

Приорбанк объявил вознаграждение за привод новых бизнес-клиентов по рекомендации. Обещают платить от 40 до 150 рублей.

