|
Приорбанк начал платить до 150 рублей за привод новых клиентов по рекомендации
Источник материала: Myfin
Чтобы стать партнером, нужно заключить договор с банком. Дальше требуется лишь рекомендация: все переговоры, выбор пакета и оформление счета берут на себя специалисты банка.
Величина вознаграждения зависит от формы собственности привлекаемых клиентов и их количества в месяц. Так, при привлечении одного ИП в месяц выплачивается 40 рублей, а юридического лица – 80. Каждая успешная рекомендация двум и более клиентам в месяц поощряется 50 рублями за каждого ИП или 150 – за каждую организацию. Деньги перечисляются на счет партнера по результатам месяца.
Что в итоге?
Приорбанк объявил вознаграждение за привод новых бизнес-клиентов по рекомендации. Обещают платить от 40 до 150 рублей.
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приорбанк ввел систему вознаграждений за привлечение новых клиентов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Партнером может стать любой человек, а за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)